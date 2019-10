Katherine Ampuero: "Fiscalía no debe ceder al chantaje de Odebrecht"

Síguenos en Facebook

La penalista Katherine Ampuero señaló que la Fiscalía no puede ceder ante el chantaje de Odebrecht, después de que se conociera que Jorge Barata dijo a los fiscales del equipo especial que les daba los “codinomes” solo si se confirmaba el pago de S/524 millones de Chaglla.

¿Odebrecht estaría chantajeando a los fiscales por los codinomes?

Los fiscales y el procurador tienen que exigir el cumplimiento de la sentencia de colaboración eficaz, la cual ha sido debidamente consentida por todas las partes que la han suscrito. La sentencia es clara al señalar que los 524 millones de Chaglla van a ser devueltos a la empresa, una vez que esta ya no tenga investigaciones pendientes fuera del acuerdo. A la fecha, Odebrecht todavía tiene procesos pendientes, en consecuencia, la empresa todavía no cumple el requisito exigido.

Entonces, no es posible lo que ellos piden...

Eso es un chantaje de la empresa hacia la justicia peruana, lo que ellos tienen que hacer es exigir el cumplimiento estricto de la sentencia. La Fiscalía no puede ceder al chantaje de la empresa, de que si no me devuelves mi plata, no te doy los codinomes; ceder a ese tipo de chantajes es siempre vivir a expensas de esta empresa. Son ellos los que vienen manejando la información de manera selectiva de acuerdo a sus intereses, ya no debemos permitirlo.

¿Cree que los fiscales deberían ser más severos al respecto?

Los fiscales deben exigir el cumplimiento estricto de la sentencia. No devolver esa plata mientras ellos tengan investigaciones pendientes que están demostrando que son más obras. Ademas, la Fiscalía tiene que exigir a la empresa la entrega de una copia espejo de los sistemas Drousys y My Web Day. Nuestra Fiscalía no tiene una copia espejo de esos dos subsistemas; lo que ha hecho la empresa Odebrecht es contratar a una empresa para que decodifique la información de ambos sistemas y, conforme van decodificando, van entregando a la Fiscalía.

¿Cree que el acuerdo de colaboración está en crisis?

Sí, esta en crisis porque no están dando la información que están obligados a dar por el acuerdo y la muestra es la última diligencia en Brasil, donde Barata ha dado información que viene señalando desde el 2017. Su memoria es selectiva, él sabe de todos los que han recibido las coimas aquí en el Perú. Lo que ha sido importante es la declaración de Martorelli; confirma algunas cosas que sabíamos y han aportado a la investigación.

¿Cómo debería el equipo especial salir de esta crisis con el acuerdo?

Debería solicitar una copia espejo de la información que obra en ambos sistemas y con sus propios especialistas poder decodificar esta información. De esa manera, evitar que Odebrecht sea la que maneje el ritmo de las investigaciones.