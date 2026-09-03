La presidenta Keiko Fujimori defendió la investigación policial por el secuestro del empresario minero Jenss Lara en Trujillo (La Libertad) y respaldó las detenciones realizadas por la Policía Nacional del Perú (PNP).

“Estas personas que fueron detenidas han confesado y hay documentos firmados”, afirmó durante una visita oficial a Piura.

Asimismo, la mandataria explicó la presencia del ministro de Defensa, Rafael Belaunde, en la conferencia de prensa de la PNP tras la detención de los presuntos atracadores, en lugar del titular del Interior, César Astudillo.

“El ministro Belaúnde señaló que él sí podía asistir y, por lo tanto, tomé la decisión de que acuda él”, afirmó la jefa de Estado.

Sin embargo, negó que Belaunde interviniera en los interrogatorios. “No ha participado de ningún interrogatorio. Los interrogatorios los han llevado a cabo la Policía”, aseguró.