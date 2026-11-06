La presidenta de la república, Keiko Fujimori, realizó anoche un balance de su gestión a cien días de asumir el cargo. En su pronunciamiento, afirmó que “un gobierno tiene la obligación de rendir cuentas”.

“Tenemos avances que mostrar y también dificultades que superar, pero sobre todo tenemos un rumbo claro. Sé que hay familias que aún viven con miedo por la delincuencia (…) y comunidades que llevan años esperando que el Estado se acuerde de ellas. A todos quiero decirles que no les fallaré, que tengo el mandato que ustedes me han dado y voy a honrarlo”, indicó.

Al frente

Los anuncios de la dignataria llegaron pasadas las 10:00 p.m. Durante su presentación, la dignataria aseveró que “estos cien días son solo el comienzo de un gobierno de cinco años”.

“Hemos demostrado con transparencia que sabemos a dónde vamos y que tenemos la voluntad de llegar”, sostuvo.

La mandataria abordó siete ejes temáticos a lo largo de su exposición, entre ellos, destacaron la prevención y acción frente al Fenómeno de El Niño (FEN), la lucha contra la inseguridad ciudadana y la reforma del sistema penitenciario.

En el primer bloque, destacó que se invirtieron S/100 millones en prevención durante tres meses, el doble de lo que se ejecutó en todo el 2025. Además, informó que se redujo de seis meses a treinta días el plazo para aprobar obras por impuestas frente a emergencias.

En otro momento, anunció que 37 organizaciones criminales y 2700 bandas criminales fueron desarticuladas. Ello, junto al derribamiento de siete torres de telecomunicación ilegales, 33 antenas y 194 equipos incautados. Asimismo, indicó que el promedio diario de 7.5 crímenes por día se redujo a 6.5.

En tanto, los penales Ancón I, Castro Castro, Challapalca, Cochamarca y El Milagro fueron intervenidos por las autoridades para salvaguardar su control. Y, en relación a la minería ilegal, indicó que se destruyó maquinaria ilícita valorizada en 876 millones de soles.

“Ninguna estadística borra el miedo de una familia amenazada. No hemos vencido el crimen aún, pero empezamos a enfrentarlo bajo una sola dirección, con decisión y sin bajar la guardia. Sabemos que estamos en el camino correcto y los criminales también lo saben”, aseveró.

Unidad

Finalmente, remarcó que la tasa de desempleo en Lima Metropolitana registró su nivel más bajo en los últimos 25 años. Esto es, una cifra de 4.4%. En esa línea, añadió que, por primera vez en más de cinco años, se estimó una proyección de crecimiento económico del 4%.

Posteriormente, anunció el destrabe de 71 proyectos de agua y saneamiento, en 21 regiones, para 2.8 millones de personas.

“Convoco a las autoridades entrantes, al sector privado, a la academia, a los jóvenes y a todos los peruanos que durante años han estado esperando una solución a sus problemas, a unir esfuerzos. Nos espera un gran desafío, que la adversidad no nos divida, que nos una”, finalizó.