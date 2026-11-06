El Ministro de Salud, Luis Dyer, dijo que a los 100 días de gestión, es necesario hacer que la población no espere más, por atención. Es por ello, que ayer anunció que desde hoy un equipo técnico del Ministerio de Salud, estará de manera permanente para que las obras culminen.

El titular del sector Salud, muy temprano inspeccionó las obras del nuevo hospital El Carmen, donde se sinceró y dijo que el avance está al 75 % y en marzo del 2027 será inaugurado. Ahora está en el proceso de instalación de 9 mil equipos médicos, para fin de año tendría un avance del 90%.

“El Carmen está al 75 % de avance, estamos en instalación de 9 mil equipos médicos y para fin de año en primer trimestre (mazo 2027) vamos a inagurar la obra”, precisó.

Sobre el hospital de Chupaca, aseguró que está al 97 % pero requiere solucionar la falta de agua. Estimó que se inauguraría entre el 15 y 30 de diciembre de este año, mañana llega un equipo del Minsa a trabajar con el Gore Junín y ver el tema presupuestal final y que las obras se pueda culminar.

IREN CENTRO. Para la recategorización a III-2 del Instituto Regional del Centro, mencionó que se cumplió con 700 requisitos y ahora se contará con más financiamiento, para tener más personal, más insumos y atender a toda la población de la macro región centro como Junín, Huancavelica, Ayacucho, Pasco y Huánuco. Acotó que la recategorización se logró finalmente en un plazo récord de 35 días.

Se sincera y dice que El Carmen se inaugurará en marzo del 2027 y Chupaca en la quincena de diciembre.