La presidenta Keiko Fujimori anunció este viernes que Álvaro Vargas Llosa será el nuevo embajador del Perú en Estados Unidos, luego de que aceptara la propuesta del Gobierno. Durante una entrevista en RPP, la mandataria señaló que el nombramiento todavía debe cumplir los procedimientos y protocolos correspondientes de la Cancillería.

Fujimori reveló que conversó con el escritor sobre la propuesta diplomática y que recibió una respuesta afirmativa. Por otro lado, evitó detallar las gestiones que aún deben completarse para formalizar el nombramiento.

Como se recuerda, el puesto se encontraba vigente luego que el gobierno de José María Balcázar, formalizara el retiro de Alfredo Ferrero del cargo en junio de 2026.

“Sí. Se le ha hecho la consulta. Él ha aceptado esta invitación. Yo considero que Álvaro Vargas Llosa va a ser un gran embajador del Perú en los Estados Unidos. Estamos a la espera de los procedimientos y protocolos formales que hay y que ocurre en este tipo de encargaturas”, indicó.

La mandataria también resaltó la trayectoria del ensayista para asumir la representación peruana en Washington. Fujimori sostuvo que su incorporación puede contribuir a ampliar los vínculos entre ambos países.

“Yo considero que es un peruano con muchísima experiencia y creo que va a poder además elevar más todavía más nuestras relaciones entre ambos países”, destacó.

Anuncia viaje a Nueva York

En otro momento, Fujimori confirmó que viajará a Nueva York para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se desarrollará del 22 al 24 de septiembre. La jefa de estado indicó que partirá el 21 y que también tiene previstas reuniones bilaterales y encuentros con inversionistas.

La mandataria señaló además que fue invitada a una cena ofrecida por Donald Trump para los jefes de Estado que participen en las actividades. Su asistencia dependerá de la autorización del Senado y aseguró que espera tener la oportunidad de saludar al presidente estadounidense.