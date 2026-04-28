La candidata presidencial Keiko Fujimori realizó una actividad proselitista en el distrito de Carabayllo, donde sostuvo encuentros con vecinos y dirigentes locales. Durante el recorrido, señaló que en un eventual gobierno priorizará el contacto directo con la población para conocer sus principales necesidades.

“Quiero ser presidenta para gobernar, como lo hizo mi padre, en la cancha, caminando y escuchando, pero sobre todo cumpliendo con la palabra. Veo con mucha indignación que han paso 25 años de gobiernos antifujimoristas, con tantos recursos que tenemos y, lamentablemente, han hecho casi nada”, expresó.

En su visita a la Asociación de Viviendas de San Francisco, la candidata abordó las limitaciones en servicios básicos y vías de acceso en zonas urbanas. Indicó que su plan contempla acciones orientadas a mejorar pistas y veredas en sectores con menor desarrollo.

“Las grandes pistas se hicieron con el batallón, con los soldados del Ejército, y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a sacar a los soldados para hacer las pistas asfaltadas. No tenemos que inventar la pólvora, porque ya sabemos lo que funcionó”, expresó.

Otras propuestas

La aspirante también mencionó la necesidad de fortalecer los mecanismos de titulación de viviendas. Fujimori señaló que buscará reforzar el trabajo de entidades encargadas de formalizar la propiedad urbana. En esa línea, sostuvo que este tipo de programas permite a las familias acceder a servicios básicos y seguridad jurídica.

Durante su intervención, la candidata se dirigió a los ciudadanos para solicitar apoyo en el proceso electoral. Indicó que su propuesta busca atender problemas vinculados al orden público y la criminalidad.

“Les pido una oportunidad, ayúdenme a transmitir el mensaje boca a boca. Tenemos que recuperar el orden porque matan a mototaxistas, a transportistas, a los bodegueros y nadie hace nada. Esta impunidad tiene que acabar”, exhortó.

Cuestionamientos a gestiones anteriores

En su discurso, la lideresa de Fuerza Popular también se refirió al desempeño de administraciones previas. Bajo esa línea señaló que, a pesar de los recursos disponibles, no se han ejecutado obras suficientes en beneficio de la población.

Estas declaraciones se dieron en el marco de su estrategia de campaña, enfocada en propuestas de infraestructura y seguridad. La candidata continuará con actividades en distintos distritos para difundir su plan de gobierno.