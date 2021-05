Keiko Fujimori, candidata presidencial por Fuerza Popular, cuestionó este miércoles que su contendor político por Perú Libre, Pedro Castillo, no haga un “deslinde” del virtual legislador por dicho partido Guillermo Bermejo, tras la difusión de un audio en el que se le escucha decir lo siguiente: “si nosotros tomamos el poder, no lo vamos a dejar”.

“Ayer el señor Castillo no ha hecho un deslinde de lo que se ha escuchado a través de un video del señor Bermejo, el señor Pedro Castillo no hace un deslinde del señor Cerrón y por eso ha perdido a un miembro de su equipo técnico como se había anunciado al señor Kurt Burneo”, indicó ante la prensa desde Iquitos.

En un audio difundido por Willax TV el último lunes, se escucha al virtual congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo, asegurar que si su agrupación gana la segunda vuelta de las elecciones presidenciales el próximo 6 de junio, “no vamos a dejar” el poder.

“Nosotros somos socialistas y nuestro camino a una nueva Constitución es un primer paso, y si tomamos el poder, no lo vamos a dejar. Con todo el respeto que se merecen ustedes y sus pelotudeces democráticas, preferimos quedarnos para establecer un proceso revolucionario en el Perú”, se le oye decir.

La candidata consideró que la ausencia de ese “deslinde” se debe a que Bermejo “es uno de los ideólogos” de Perú Libre, mientras que Vladimir Cerrón, exgobernador regional por Junín, es el fundador de dicho partido.

“Creo que no se hace ese deslinde porque el señor Bermejo es uno de los ideólogos de su partido y porque el señor Cerrón es el presidente, quien maneja gran parte de esa bancada, entonces, es muy lamentable que esto ocurra”, señaló.

Asimismo, aseguró que Pedro Castillo no es quien realmente dirige a la agrupación política ni la campaña, por lo que exhortó a Vladimir Cerrón a no esconderse.

“Yo me pregunto, ¿Cerrón te vas a seguir escondiendo el resto de la campaña? Por favor, creo que los peruanos merecen saber realmente quién dirige y quién maneja ese partido y quién está a cargo de esa campaña, sin duda, no es el señor Castillo. Cerrón, no te escondas; no te escondas, Cerrón”, aseveró.

