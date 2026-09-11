La presidenta Keiko Fujimori descartó que el primer ministro Luis Galarreta vaya a plantear, por ahora, una cuestión de confianza para conseguir la aprobación del pedido de facultades legislativas. Durante una entrevista en RPP, la mandataria señaló que confía en que la Cámara de Diputados evaluará la solicitud de manera objetiva y que el Pleno respaldará la propuesta.

Fujimori sostuvo que las posiciones expresadas en las comisiones no determinarán necesariamente el resultado de la votación en el Pleno. En ese sentido, espera que Galarreta pueda sustentar las dudas que surjan durante el debate.

“Por ahora, no veo al primer ministro presentando una cuestión de confianza, porque yo sí considero que la actitud de la oposición y de los diferentes grupos políticos va a ser objetiva, así que apelo a eso, de que más allá de las opiniones que han ocurrido en cada una de las comisiones, en el pleno del Congreso de la Cámara de Diputados habrá un debate alturado, objetivo, técnico donde el primer ministro va a poder sustentar cada una de las dudas que va a haber”, aseguró.

¿Cuánto tardará la evaluación?

La presidenta también se refirió al tiempo que debería tomar el Parlamento para revisar la solicitud. Aunque señaló que el nuevo Congreso bicameral tendrá plazos distintos, consideró que dos semanas serían suficientes para analizar el pedido.

“Los tiempos en este nuevo Congreso bicameral es algo que se está estableciendo. Hemos tenido 30 años de Congreso unicameral. Yo entiendo que son dos cámaras y los plazos son distintos. Apelo a que sea un plazo razonable”, indicó.

Fujimori remarcó que no pretende intervenir en el debate del Poder Legislativo. Sin embargo, sostuvo que la solicitud busca brindar herramientas para mejorar la prestación de servicios del Estado.

“Este es un pedido que se hace para que el Estado pueda brindar servicios a los ciudadanos. Yo creo que, en un par de semanas, ellos tendrían más que tiempo suficiente para poder hacer este análisis”, afirmó.