La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, anunció que le encantaría que la abogada Lourdes Flores Nano sea candidata a la alcaldía de Lima en representación del partido político que fundó.

“Me encantaría que Lourdes Flores Nano sea la candidata a la alcaldía de Fuerza Popular”, dijo en una entrevista con el programa conducido por Milagros Leiva, en Willax TV.

Asimismo, dijo que, ahora que no tiene la restricción del Poder Judicial, se reunirá con Flores Nano para agradecerle por el apoyo a lo largo de la campaña presidencial y la defensa que hizo a su favor.

“Ahora que ya no tengo restricciones, voy a ir a verla, voy a ir a saludarla, voy a ir a agradecerle. Respeto, valoro muchísimo a Lourdes Flores. Ella ha sido una gran crítica del fujimorismo y mía también. Pero respeto muchísimo su rol como política. Me encantaría (que Lourdes Flores sea candidata a la alcaldía por Fuerza Popular). Esa respuesta la tiene que dar ella”, manifestó.

Por otro lado, Keiko Fujimori anunció que no tiene intenciones de volver a postular a la presidencia de la República tras haber perdido en tres veces seguidas.

“Tengo una gran responsabilidad como presidenta del partido FP. (…) No me voy de la política, pero no está dentro de mis planes ser candidata (presidencial)”, sostuvo.

