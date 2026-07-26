Keiko Fujimori sostuvo una reunión con el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, en la que se abordaron temas vinculados a seguridad regional, inversión económica y cooperación frente a fenómenos climáticos. El encuentro se desarrolló en Lima como parte de la agenda internacional de la presidenta electa antes de la ceremonia de juramentación del 28 de julio.

Durante la cita, el representante diplomático estadounidense transmitió el saludo del presidente Donald Trump y reafirmó el interés de Washington en mantener una relación cercana con el nuevo gobierno peruano. Fujimori destacó su disposición para fortalecer los vínculos entre ambos países y continuar con los espacios de cooperación bilateral.

La presidenta electa Keiko Fujimori, recibe la visita del embajador de Estados Unidos, Bernie Navarro. pic.twitter.com/iFHk0IEyFu — Oficina de la Presidenta Electa (@ope_peru) July 26, 2026





Agenda bilateral con Estados Unidos

Según lo informado, la conversación incluyó asuntos relacionados con la seguridad regional, el fortalecimiento de las inversiones y la coordinación de acciones frente al impacto del fenómeno El Niño. Estos temas forman parte de los puntos que ambas partes buscan desarrollar dentro de la relación entre Perú y Estados Unidos.

La presidenta electa agradeció el respaldo recibido y señaló que su gestión buscará mantener una relación de colaboración con Washington. En ese sentido, expresó su intención de reforzar los mecanismos de cooperación entre ambas naciones.

“Quiero agradecer este respaldo y reafirmar la mejor disposición para fortalecer las relaciones y la cooperación entre el Perú y los Estados Unidos”, expresó.

Por su parte, Bernie Navarro resaltó que la relación entre ambos países cumple 200 años y planteó la necesidad de consolidar una alianza estratégica orientada a la prosperidad de sus ciudadanos. La reunión se realizó en el marco de los acercamientos diplomáticos que Fujimori viene sosteniendo antes del inicio de su gobierno.

El encuentro con el embajador estadounidense se suma al mensaje que Navarro transmitió semanas atrás, cuando felicitó públicamente a Fujimori luego de conocerse los resultados oficiales de las elecciones. En esa comunicación, trasladó el saludo de Donald Trump y expresó la intención de trabajar junto al nuevo gobierno en áreas como comercio y seguridad.