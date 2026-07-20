Keiko Fujimori recibió oficialmente sus credenciales como presidenta electa del Perú, en una ceremonia cargada de simbolismo que marcó el inicio de la cuenta regresiva hacia la transmisión del poder. El evento en el Gran Teatro Nacional reunió tanto a las nuevas figuras que ocuparán una curul en el Parlamento como a los históricos.

Sumado a ello, la ceremonia también estuvo cargada de emotividad familiar. En un detrás de cámaras de Panorama, se pudo observar que a la actividad asistieron la hermana de la mandataria electa, Sachi Fujimori Higuchi, y sus hijas Kiara y Kaori Villanella. Sin embargo, la gran ausencia fue de Kenji, quien, antes de las elecciones, había anunciado públicamente que se mantendría completamente al margen de la campaña política.

Durante su discurso, Fujimori dejó por unos instantes el tono institucional para dar paso a la emoción. Llamó a sus hijas a acompañarla en el estrado y las describió como su mayor orgullo, en un momento que arrancó aplausos del público presente.

La mandataria electa también extendió un agradecimiento a su familia política, a la que calificó de fundamental frente al reto que se avecina.

ROSTROS DE SIEMPRE Y LAS NUEVAS CARAS

La ceremonia sirvió también como punto de encuentro para quienes han sostenido al fujimorismo durante décadas: Jaime Yoshiyama, Ana Herz, Luz Salgado, Martha Chávez, Carmen Lozada, Martha Moyano, todos ellos ligados al partido desde la gestión de Alberto Fujimori, estuvieron presentes. Junto a ellos, compartieron espacio las nuevas generaciones que asumirán como diputados y senadores en el próximo periodo.

Entre los saludos posteriores al discurso figuró el del diputado electo por Fuerza Popular, Piero Figari, quien remarcó el significado del momento. “Significa el inicio de un nuevo Perú, un Perú reconciliado, que empiece a traernos seguridad y progreso, orden”, dijo Figari.

Al término de la ceremonia, Fujimori salió a saludar a sus simpatizantes, tanto dentro del teatro como en los exteriores, donde la esperaban con aplausos.

LO QUE DEJA JOSÉ MARÍA BALCÁZAR

Uno de los invitados inesperados en la ceremonia fue José María Balcázar, quien, a diferencia de anteriores mandatarios, sí asistió al evento. El jefe de Estado saliente sostuvo un encuentro con Fujimori en el que abordaron la transferencia de gobierno, el Fenómeno El Niño, la inseguridad ciudadana y otros asuntos de la agenda nacional.

Balcázar reconoció que dispuso de poco tiempo para la gestión de transferencia, aunque remarcó que, de su parte, no se pudo hacer más.

Con las lluvias cada vez más cerca y la inseguridad sin mostrar mejoras, analistas políticos señalaron que la gestión de Balcázar estuvo marcada por la ausencia y que su gabinete no logró avanzar con la continuidad esperada, en medio de cambios que interrumpieron el rumbo de varias carteras en las últimas semanas.