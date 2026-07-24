La presidenta electa Keiko Fujimori sostuvo este viernes una reunión con los embajadores que integran la delegación de la Unión Europea en el Perú, como parte de los encuentros previos al inicio de su gestión. Durante la cita se abordaron temas relacionados con la cooperación internacional, la estabilidad democrática y el desarrollo del país.

El encuentro se realizó en la oficina de la presidenta electa y contó con la participación de representantes diplomáticos de distintos países europeos. La reunión forma parte de una serie de conversaciones que Fujimori mantiene con autoridades, políticos y representantes de diversos sectores tras su proclamación como mandataria electa.

La presidenta electa, Keiko Fujimori, sostuvo una reunión con los embajadores de la Unión Europea, con quienes dialogó sobre el fortalecimiento de las relaciones de cooperación y el desarrollo de una agenda de trabajo conjunta. Asimismo, reafirmó su compromiso con la democracia,… pic.twitter.com/qpyZH1lCQZ — Oficina de la Presidenta Electa (@ope_peru) July 24, 2026





Destaca diálogo e institucionalidad

Durante la conversación, Fujimori señaló que impulsará un gobierno que incluya a todos los ciudadanos y que continuará promoviendo espacios de diálogo con sectores políticos y sociales. Además, expresó su respaldo al Estado de derecho, la democracia y las instituciones del país.

En la reunión participaron el embajador de la Unión Europea, Jonathan Hatwell, junto a los representantes diplomáticos de Alemania, Austria, Bélgica, República Checa, España, Finlandia, Francia, Grecia y Hungría. También estuvieron presentes los embajadores de Italia, Países Bajos, Portugal, Rumania y el encargado de Negocios de Polonia.

Tras ser proclamada presidenta electa, Fujimori recibió en su oficina a ex candidatos presidenciales, representantes políticos, diplomáticos y miembros de la sociedad civil. Estas reuniones tuvieron como objetivo recoger propuestas y mantener conversaciones sobre distintos temas antes de asumir el cargo.

La visita de la delegación europea ocurrió a pocos días de la ceremonia de transmisión de mando, programada para el 28 de julio. A la actividad asistirán autoridades internacionales, entre ellas el rey de España, Felipe VI, además de presidentes y representantes de distintos países de la región.