La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, dijo que el sábado 15 de mayo esperará a su contendor Pedro Castillo de Perú Libre, en la puerta del Penal de Santa Mónica, ubicado en el distrito de Chorrillos, para debatir afuera del centro penitenciario como él mismo propuso el último viernes 7 en un evento en Ucayali.

A través de su cuenta de Twitter, Fujimori Higuchi indicó que la población podrá ver si Castillo Terrones “se atreve a llegar” para llevar a cabo un segundo debate tras el realizado en Chota, Cajamarca, el pasado 1 de mayo.

“Lo espero el sábado a las 3pm. Veremos si se atreve a llegar”, escribió la lideresa de Fuerza Popular.

— Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) May 11, 2021

Este lunes, a su llegada al aeropuerto internacional Jorge Chávez desde Loreto, el candidato presidencial de Perú Libre descartó que vaya a acudir a debatir con Keiko Fujimori, pero indicó que si lo haría en los debates planteados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“Vamos a aceptar los debates tan como se han conversado con el JNE. [¿El debate de este sábado no?] No, así de sencillo. Ya tenemos toda una agenda nosotros con el pueblo peruano, con las plazas, con las organizaciones y en este momento tengo una reunión con uno de los partidos políticos”, manifestó.

Más temprano ese día, la candidata presidencial de Fuerza Popular indicó que esperará a su contendor en la puerta del penal de Santa Mónica en Chorrillos para sostener un debate. Dijo esperar que “no se chupe” y acepte su propuesta.

“Usted [Pedro Castillo] ha dicho también que está a la espera que le ponga fecha y hora del debate, muy bien, el día sábado a las 3 p.m. lo espero en la puerta del penal Anexo Chorrillos Santa Mónica para poder debatir y continuar con estos debates que el pueblo peruano está esperando, y espero, espero que no se chupe. No arrugues, Pedro, no arrugues”, manifestó.

