Las detenciones sobre diez exfuncionarios del gobierno de Martín Vizcarra siguen remeciendo la política nacional. En esta ocasión, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, criticó el uso de la privación de la libertada en un proceso de investigación, situación que vivió en los últimos años por el caso Lava Jato.

Justamente este episodio originó que utilice su cuenta de Twitter para comentar la detención del entorno cercano al presidente, hecho con el que se mostró en desacuerdo.

“Ver las detenciones preliminares de ayer me recuerda los duros momentos que viví el 2018. Y no puedo quedarme callada”, indicó en sus redes sociales.

En esa línea calificó de “inhumano” que los intervenidos sean obligados a usar el chaleco de detenidos, puesto que aún no pesa sentencia contra ellos y la investigación sigue su curso.

“Es inhumano que los investigados sean expuestos como prisioneros de guerra y con un chaleco que dice DETENIDO”, escribió la excandidata presidencial.

Pidió que se respete la dignidad de los investigados, entre los que se encuentran el compositor Richard Cisneros; la ex secretaria personal del presidente, Karem Roca; la ex secretaria general de Palacio de Gobierno, Miriam Morales; y el ex asesor de Comunicaciones, Óscar Vásquez.

Comentó sobre su caso

La excongresista también comentó sobre lo que concierne al proceso judicial del cual es parte, por presunto dinero ilegal que habría obtenido su partido como financiamiento de la constructora brasileña Odebrecht.

Así, agradeció que personajes políticos de diversos sectores se hayan pronunciado sobre lo que consideró una vulneración al debido proceso en varias ocasiones.

“Nunca olvidaré que en mi caso hubo diversos pronunciamientos desde diferentes sectores rechazando ese maltrato. Pido a las autoridades que cese esta cruel exposición y maltrato a los investigados”, puntualizó.

Ver las detenciones preliminares de ayer me recuerda los duros momentos que viví el 2018. Y no puedo quedarme callada. Es inhumano que los investigados sean expuestos como prisioneros de guerra y con un chaleco que dice DETENIDO. (1/3) — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) October 3, 2020

VIDEO RELACIONADO

Presidente Vizcarra en desacuerdo con detención preliminar contra implicados en caso Richard Swing

Presidente Vizcarra en desacuerdo con detención preliminar contra implicados en caso Richard Swing