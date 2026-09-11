La presidenta Keiko Fujimori señaló que la doctora Zulema Tomas está siendo contemplada para asumir la presidencia ejecutiva de EsSalud. La mandataria destacó su experiencia en el sector y sostuvo que su paso por un anterior Gobierno no fue un impedimento para evaluar su perfil.

La mandataria destacó que Tomas ya ejerció como ministra de Estado y cuenta con experiencia vinculada al sector Salud. Según Fujimori, estos antecedentes cumplen con los criterios que considera necesarios para asumir la conducción de EsSalud.

“Zulema Tomas es la persona que el ministro de Trabajo está contemplando. Tiene experiencia en el sector, ha sido ministra. Yo cuando evalúo un currículum no me fijo si ha sido opositor a nosotros, me fijo en la capacidad, la experiencia y la doctora cumple esos requisitos”, expresó.

Fujimori remarcó que la trayectoria profesional debe ser el principal criterio para evaluar a quienes ocupan cargos dentro del Estado. En ese sentido, sostuvo que la posición política que haya tenido una persona frente a su Gobierno no determina su valoración para una función pública.

“Para mí eso es lo importante”, indicó.