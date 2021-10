La congresista de Perú Libre, Kelly Portalatino, señaló que si la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, no responde positivamente al documento que le envió pidiendo que informe sobre si cumplirá los compromisos de campaña del partido, entonces no otorgarán el voto de confianza. Puntualizó que la actual premier no los representa.

Esta mañana, en sus redes sociales, Portalatino planteó una serie de temas que fueron propuestas de Perú Libre en la contienda electoral, entre los que está la renegociación del gas y la Asamblea Constituyente.

“Lo que queremos manifestar con el documento es el sentir del pueblo, de las bases, es que se cumpla con los programas y las necesidades del pueblo. Si fuera que nos dijera que sí dentro de las políticas que planteamos, entonces no tenemos por qué ir en contra; pero si va a en contra de las demandas del pueblo, no podemos dar el voto de confianza”, señaló.

“Como bancada hemos hecho una asamblea extraordinaria y por conceso de la mayoría hemos dicho que no respaldamos a la premier, pero sí al presidente. Somos conscientes de que Mirtha Vásquez no nos representa”, agregó.

En esa línea, criticó además que Vásquez haya afirmado que la Asamblea Constituyente no es una prioridad.

El Gabinete Ministerial debe presentarse ante el Congreso a pedir el voto de confianza dentro de los primeros 30 días de asumido el cargo para presentar la Política General de Gobierno.

¿Qué plantea el documento de Portalatino?

El documento que fue enviado por la representante de Áncash, este lunes 11, requiere información a Vásquez Chuquilin acerca de seis temas diferentes.

“I) Qué acciones tomará su despacho con la renegociación del gas de Camisea.

II) Qué acciones tomará su despacho para las grandes empresas cumplan con el pago de las deudas del Estado.

III) Qué medidas implementará su Gabinete ante el requerimiento de la población para una nueva Constitución.

IV) Qué gestiones implementará su despacho para el pago de la deuda social que mantiene el Estado desde hace muchos años con los profesores.

V) Qué medidas tomará su Gabinete para ejecutar la segunda reforma agraria.

VI) Qué medidas está tomando su Gabinete para garantizar el stock de vacunas para continuar con la vacunación de la población”, se lee en el documento.

VIDEO RECOMENDADO

Pedro Castillo: ¿Quiénes son los nuevos ministros del Gabinete liderado por Mirtha Vásquez?

El presidente Pedro Castillo, luego de aceptar la renuncia de Guido Bellido como titular del Consejo de Ministros, dio los nombres de los nuevos integrantes del Gabinete liderado por Mirtha Vásquez. Conoce todos los detalles en el siguiente video.