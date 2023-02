La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, a cargo del fiscal supremo provisional Uriel Terán, apeló a la condena impuesta en primera instancia contra los excongresistas Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel así como el exasesor Alexei Toledo por el caso “Mamanivideos”.

Según el documento, al que accedió Correo, Terán solicitó elevar las penas de prisión para Fujimori, Bocángel y Toledo de 4 años y seis meses a 6 años y medio; mientras que en el caso de Ramírez, pidió 6 años por el delito de tráfico de influencias reales agravado.

Del Ministerio Público

El representante del Ministerio Público cuestionó lo resuelto por la Sala Penal Especial porque, a su juicio, dicho tribunal no fundamentó conforme a ley la reducción de la pena de 6 años y medio de prisión a 4 años y medio, basándose en que los acusados fueron absueltos por los delitos de cohecho activo genérico y tráfico de influencias simuladas agravada.

“Asimismo, no tiene ninguna incidencia en la determinación de la pena que los acusados hayan sido absueltos por otros delitos imputados, lo que corresponde a la determinación de la pena son la circusntancias que han concurrido en la situación de cada acusado (no tener antecedentes, etc.) o en su acción (pluralidad de agentes, etc.) o en su acción (pluralidad de agentes, etc.) más no el hecho de ser absueltos”, señala el fiscal Uriel Terán.

Caso Mamanivideos

En esa línea, subrayó que el caso “Mamanivideos” involucra recursos públicos, “dado que los proyectos de obra implicaban su financiamiento con el erario nacional, siendo por tanto un agravante adicional”, por lo que soliicta elevar la pena a 6 años y medio de prisón para Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Alexei Toledo.

El recurso de apelación fue elevada por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema-que condenó a los responsables en este caso, en noviembre del 2022- a la Sala Penal Penal Permanente, que preside el magistrado César San Martín. Tanto el Ministerio Público como los abogados de los involucrados impugnaron la sentencia de primera instancia.

Luego, la sala suprema convocará a una audiencia para evaluar los recursos. Su decisión definirá si la condena es ratificada a prisión efectiva o, caso contrario, se anula lo resuelto por la Sala Penal Especial.

DEFENSA. Elio Riera, abogado de Kenji Fujimori, dijo a Correo que espera que la Sala Penal Permanente acoja su apelación y absuelva a su defendido. “Junto a la doctora Susana Velásquez, no evidenciamos argumento alguno de transcendencia jurídica que pueda revertir los alcances de nuestra apelación. Confiamos en lograr que nuestro Patrocinado Kenji Fujimori será absuelto”, señaló Riera a esta publicación.

ESTADO. Por su parte, la procuraduría anticorrupción también impugnó la resolución de la Sala Penal Especial y solicitó a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema elevar la suma de reparación civil solidaria para los sentenciados de 500 mil a 1 millón de soles.

