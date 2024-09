La muerte del expresidente Alberto Fujimori no hizo más que evidenciar las ya conocidas diferencias entre fujimoristas y antifujimoristas. Sin embargo, analistas consultados por Correo refieren que el deceso de Fujimori podría significar el fin de la polarización en el país.

Para el analista Luis Benavente, la polarización entre fujimoristas y antifujimoristas es parte de la campaña electoral en el Perú.

Incluso, recuerda que el antifujimorismo es lo que permitió la victoria de los últimos presidentes.

Por su parte, el analista Alejandro Rospigliosi refiere que el deceso del líder del fujimorismo bajará el fuego cruzado que existe entre ambos bandos, lo que permitirá que el ímpetu que existe en el Perú se calme.

Finalmente, el analista César Campos dijo que tras el deceso de Fujimori Fujimori, el debate sobre sus acciones positivas y negativas, se ha reavivado.

Por otro lado, los expertos no han coincidido sobre el futuro de Keiko Fujimori de cara a las elecciones del año 2026. Mientras que algunos sostienen que el deceso de su padre podría ser impulso para elevar su popularidad como nueva líder del fujimorismo, otros opinan lo contrario.

Con el deceso del expresidente Alberto Fujimori se podrían abrir las puertas para que la confrontación latente en la época electoral pueda disminuir sus niveles.

LUIS BENAVENTE: “CREO QUE KEIKO VA A SUBIR EN POPULARIDAD”

“Después del año 92 ocurren dos cosas en el gobierno de Alberto Fujimori. Una es un signo positivo con la recuperación de la economía y la derrota del terrorismo, mientras que la otra es el desequilibrio institucional y compras de los medios. Ahí se dividió el país en fujimoristas versus antifujimoristas, esa ha sido la marca de la política electoral. El hecho es que el tema del fujimorismo versus antifujimorismo es muy fuerte y es una especie de miti-miti, porque en segunda vuelta Keiko Fujimori ha quedado más o menos con la mitad de los votos; mientras que candidatos como Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Castillo se benefician de ese voto antifujimorista. Ahora, ¿qué creo que va a pasar con la muerte de Alberto Fujimori? Creo que Keiko va a subir en popularidad, va a haber un efecto de victimización, porque muere el hombre y nace el mito y el lado favorable de Fujimori será exacerbado. Eso ayudará a que Keiko suba en las próximas encuestas, pero en términos electorales digamos que murió antes de tiempo. Lo que va a subir lo va a perder, no va a ser algo orgánico. Yo veo el futuro electoral muy debilitado para Fuerza Popular. Va a tener el beneficio de victimización por la muerte de Fujimori, pero va entrar a un escenario competitivo donde hay otras figuras políticas que pueden tener mejores posibilidades que Keiko”.

ALEJANDRO ROSPIGLIOSI: “EL FUEGO CRUZADO VA A BAJAR”

“Yo creo que va a bajar el fuego cruzado entre estas tendencias de fujimorismo y antifujimorismo, porque el líder ha fallecido. Va a bajar ese fuego cruzado y va a permitir que el Perú calme ese ímpetu. Hay una frase muy importante del imperio romano que señala ´mortal no hagas que tu odia sea inmortal´. Creo que es prematuro evaluar el futuro de Keiko Fujimori en el 2026, porque los conocedores saben quien permitió que el expresidente Alberto Fujimori pase los últimos días de su vida con su familia, fue su hijo Kenji Fujimori. Hay que reconocer que a quien debería fortalecer (el deceso de Fujimori) es a Kenji. También creo que el partido de Fuerza Popular se va a unificar, porque el líder ha muerto. Pero reitero, no le daría todo el bolsón electoral a Keiko, creo que ahí está Kenji que podría disputarlo. Hay que recordar que no se ha afiliado al partido. Creo que una agenda pendiente para Keiko es unir al fujimorismo. Sino logra que su hermano se afilie al partido, eso sería un pasivo. El fujimorismo va a ser fuerte si permanece unido. También debemos recordar que a Fuerza Popular le va a pasar factura para las elecciones del 2026 el ser gobierno con Dina Boluarte y con el partido de César Acuña. Por eso urge que se desmarquen, sino se van a hundir con la impopularidad de Boluarte”.

CÉSAR CAMPOS: “SE HA RETOMADO EL DEBATE DE LUCES Y SOMBRAS”

“Desde mi perspectiva hay tres consecuencias con la muerte del expresidente Alberto Fujimori. El retorno del debate sobre las luces y sombras de Fujimori, que antes estaba en una escala menor, incluso cuando estaba pasando su proceso de enfermedad, donde siempre lo positivo y negativo se confrontaba. En realidad eso se ha retomado con mucha fuerza al ver las redes sociales y todo el resentimiento que sale contra la persona del señor Fujimori de un lado y de adeptos, también. En segundo lugar se retorna al debate entre democracia y autoritarismo. Y el tercer efecto que yo veo es el debate sobre el destino del fujimorismo. Muchos creen que la muerte de Fujimori va a dejar intactas las circunstancias de una oferta del fujimorismo en política que pueda resultar viable para el país. Yo por el contrario creo que estamos en un país caudillista, muerto el caudillo prácticamente su movimiento podría diluirse. No veo (que Keiko pueda subir) en las elecciones del 2026, porque ya ha pasado tres experiencias electorales sin éxito. Creo que el efecto sobre el fujimorismo es fatal, lejos de ayudar, la muerte de Fujimori va a ser un desmedro. En mi perspectiva no creo que vaya a tener éxito, no creo que se va a poder administrar bien las diferencias internas. Los más jóvenes podrían derivar hacia otras fuerzas políticas, en otras opciones”.

