La ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hania Pérez De Cuéllar, expresó que la población está defraudada y harta, en referencia a la encuesta de Datum para El Comercio, en la que la presidenta Dina Boluarte obtuvo solo un 5% de aprobación popular.

“Ese 5% representa un hartazgo, en términos generales que la población está harta, defraudada, cansada. Pero hay una cifra que me llama la atención: nueve de cada diez peruanos considera que las crisis políticas afectan directamente a su vida cotidiana”, refirió en una entrevista para Punto Final en Latina.

La ministra agregó que este escenario es crítico y hay muchos actores que deben involucrarse para mejorar. “Creo que allí todos tenemos el partido que jugar, los políticos, el Ejecutivo, el Legislativo. Hay que llamar a todos a jugar el mismo partido. La crisis política puede ser muy peligrosa”, dijo.





No responde preguntar incómodas

Respecto a los más de dos meses que la mandataria no responde las preguntas de los medios de comunicación, la ministra dijo que pronto lo haría. “Creo que va a llegar el momento que ella haga las declaraciones que tiene que hacer. Yo no puedo determinar cuándo ella decida hablar o no a los periodistas, pero estoy segura de que ella no es que esté huyendo de la prensa, sino que probablemente esté encontrando el mejor momento para hacerlo”, expresó.

Así también, admitió que a la presidenta no le gustan las preguntas incómodas y difíciles de responder. Varias de las interrogantes de la prensa son por sus investigaciones, como es el caso Rolex.

“No es una persona que huya a los problemas. A nadie le gustan las preguntas incómodas. Creo que contestará y lograremos hacerle las preguntas fáciles y las incómodas, y ella contestará de acuerdo a eso (...) Nos hacemos, mutuamente, todos, preguntas incómodas en el Consejo de Ministros”, refirió.