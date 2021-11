La primera vicepresidenta del Congreso, Lady Camones, señaló que no le sorprende que el ministro del Interior, Luis Barranzuela, haya organizado una fiesta en su domicilio el último domingo. En diálogo con Exitosa consideró que esto forma parte de una serie de faltas cometidas por el titular de la cartera.

“No sorprende que tenga una conducta inadecuada, dicta medidas y no las incumple, no me sorprende. Ratifica la posición que tenemos de que se le retire, entendemos que hasta la fecha hay desatención a nuestros pedidos, hay oídos sordos frente al pedido de que se le separe, lo que ha ocurrido es una raya más al tigre”, aseveró a Exitosa.

En esa línea, mediante sus redes sociales, informó que no está segura de dar el voto de confianza al Gabinete este jueves 4 de noviembre. Pidió a la primer Mirtha Vásquez tomar medidas sobre este tema.

“Es lamentable que quienes integran este gabinete, lejos de mostrar una conducta que favorezca a la concertación, tengan comportamientos y opiniones contrarias a generar la confianza de la población”, escribió.

“La presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, demora en tomar la decisión de depurar integrantes de su gabinete. No estoy convencida de otorgar el voto de confianza”, agregó.

La mañana de este lunes, Latina reveló que Luis Barranzuela realizó una reunión la noche del domingo 31 de octubre en su domicilio ubicado en el distrito de Surco. En las imágenes difundidas, se puede observar una larga fila de autos estacionados cerca al cruce del Jr. Albújar con San Antonio, en la puerta de la vivienda del titular del Interior.

De acuerdo al matinal, el congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo, también estuvo presente en la reunión, quien tras percatarse de la presencia de los reporteros, salió de la vivienda junto a otras personas a bordo del vehículo de su abogado Ronald Atencio, quien sería otro de los ilustres invitados.

