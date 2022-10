La reciente designación de Kelly Portalatino como ministra de Salud (Minsa) no ha caído nada bien entre los diferentes sectores del Parlamento. Su designación es considerada parte de la “cuota” de Perú Libre en el Gabinete Ministerial y se agrava por su falta de experiencia para tan alto cargo.

Portalatino Ávalos, quien se desempeñaba como vocera de la bancada de Perú Libre, es bachiller en Medicina Humana por la Universidad San Pedro (2010), cuya licencia fue denegada años después por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU).

Según la hoja de vida registrada ante el Jurado Nacional de Elecciones(JNE), Portalatino no cuenta con estudios de posgrado.

Asimismo, su nombre figura en el registro de llamadas del prófugo sobrino del mandatario, Fray Vásquez.

Según el informe final de la Comisión de Fiscalización del Congreso, el familiar del jefe de Estado se comunicó vía telefónica con la hoy ministra en dos oportunidades: fue el 28 de julio de 2021 con una extensión de 27 y 79 segundos.

EXPERTISE LABORAL. En el 2014, Portalatino trabajó como directora ejecutiva de la Red de Salud Pacífico Sur, en la provincia del Santa, en Áncash.

En mayo de ese año, fue acusada de pretender desaparecer el sindicato de trabajadores de la citada entidad lo que le generó protestas, además de ser señalada de recibir un bono de orfandad adicional a su sueldo de funcionaria, conforme lo reportado por medios regionales.

En enero del 2015, fue objeto de una investigación preliminar por parte de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Nuevo Chimbote, al ser acusada por el delito de falsedad ideológica en agravio de la Red de Salud Pacífico Sur.

Según informó entonces el portal digital Chimbote en Línea, la exdirectora de la red, Portalatino, habría expedido una constancia falsa a favor de la codenunciada Giusmally Muñoz por presuntos servicios como digitadora en el puesto de salud Samanco, microred Yugoslavia, bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicio (CAS-PPR). El cuestionado documento habría sido utilizado por Muñoz para postular a un proceso CAS convocado por la Red.

En sus primera declaraciones como titular del Minsa, Portalatino aseguró que tiene “más de diez años ejerciendo la medicina humana” y, sobre todo, cuenta con experiencia “en la gestión pública”, aspecto que ha sido clave en su labor como parlamentaria desde julio del 2021.

Sin embargo, recién se desempeñó desde 2016 como médico cirujano en la Unidad Ejecutora No. 409-Red Pacífico Norte, en el distrito de Chimbote, en el Santa.

CON EL“GALLO”. Todo ello, no obstante, no termina con el triste historial de la titular del Minsa. En mayo de este año, Portalatino inauguró una exposición fotográfica en el Congreso con motivo de conmemorarse 52 años del terremoto de Áncash, actividad a la que fue invitado el embajador de Cuba Carlos Rafael “El Gallo” Zamora, exoficial de inteligencia cubana.

“Hoy inauguramos la exposición fotográfica conmemorativa por 52 Aniversario del terremoto de Áncash en el Congreso y reconocimos al hermano país de Cuba por la ayuda solidaria del pueblo y Gobierno cubanos ante aquella tragedia”, señaló entonces Portalatino en una publicación en Twitter acompañada de las fotografías del evento.

De otro lado, según la declaración jurada de la ministra, su padre, Ermitanio Portalatino, es gerente general de la empresa Consorcio e Inversiones EPA S.A., compañía que - de forma individual y en consorcio- ha prestado servicios a gobiernos locales en los últimos años.

Según el portal de Proveedores del Estado de la OSCE, el último contrato suscrito data de febrero de 2021 con la Municipalidad distrital de San Isidro. Actualmente, al consultar su condición en el buscador de proveedores adjudicados del Estado, este figura como inhabilitado.

CRÍTICA. Como era de esperarse, el nombramiento de Portalatino en Salud no ha sido bien recibida por sus colegas en el Congreso.

El vocero de la bancada de Renovación Popular (RP), Jorge Montoya, consideró que la designación muestra que no hubo “una ruptura” entre el presidente y el ala cerronista de Perú Libre y que, por el contrario, el fundador del partido, Vladimir Cerrón, “se encuentra cercano” de Castillo Terrones.

“(Cerrón) ha tratado de mantener distancia, imagino para mantenerse alejado de las denuncias de corrupción, pero por lo que ha pasado en el Ministerio de Salud, creo que esta denuncia agarra a todos, no solo al presidente, sino a sus colaboradores más cercanos”, declaró a la prensa.

Patricia Juárez, de Fuerza Popular (FP), criticó la designación al señalar que el jefe de Estado “cede” a la presión de Vladimir Cerrón sin preocuparse por los peruanos.

“Es realmente indignante, Castillo sin importar la salud de los peruanos, cede a la presión de Cerrón y designa a su cuota la señora Portalatino, asegurándose 16 votos en el Congreso y además logran tapar los negociados de López y de su jefe en el Minsa y continuar con lo mismo”, señaló vía Twitter.

Su colega, la parlamentaria Vivian Olivos cuestionó las primeras declaraciones de Portalatino en las que instó al Parlamento a sumar esfuerzos a favor del país, cuando “ha sido una congresista cómplice de este Gobierno”. “Ya tienes tu premio, ya eres ministra. Solo te recuerdo que nunca asumiste la función de fiscalización desde tu curul”, refirió.

Alejandro Cavero, legislador de Avanza País, manifestó que cuando los peruanos “nos preguntemos por qué la salud sigue siendo una desgracia, miremos a Vladimir Cerrón y a Perú Libre”.

En declaraciones a este diario, Carlos Burgos, no agrupado, cuestionó la designación de Portalatino al considerar que no cuenta con experiencia para el cargo. Incluso, aseguró que solo llegó allí por ser de la bancada oficialista, cuyos votos permiten que Castillo Terrones no pueda ser vacado.

“Kelly Portalatino es ministra de Salud por los votos de Perú Libre para salvar a Pedro Castillo de la vacancia, no cuenta con la experiencia para ese cargo y su presencia demuestra la conservación en el poder de Vladimir Cerrón”, manifestó.

Muy crítico también se mostró el no agrupado Edward Málaga. “La visión del señor Cerrón, porque ni siquiera es la de Castillo, parece obedecer a un interés de poner una cara que refleje una mirada regional, alguien que conozca la realidad de los pueblos, que está bien pero en un país que ha sufrido de esta manera por una pandemia, necesita una visión de un estadista de salud. No un médico de aldea, un médico de región o provincia, con todo el respeto que les tengo”, señaló.