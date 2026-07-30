La conformación del primer Gabinete Ministerial de la presidenta Keiko Fujimori ha abierto un nuevo frente de cuestionamientos incluso antes de que sus integrantes comiencen a ejercer funciones y no es para menos.

Si bien el Ejecutivo apostó por presentar un equipo con experiencia política y técnica, una revisión de los perfiles evidencia que varios ministros no tienen la trayectoria necesaria para los sectores que encabezan, otros tienen investigaciones en la Fiscalía y antecedentes que podrían convertirse en un factor de desgaste para el inicio de la nueva administración.

Entre los 19 miembros del Consejo de Ministros, Correo identificó al menos seis que ya se encuentran bajo la lupa de la oposición y de la ciudadanía, lo que podría implicar una carga pesada para el gobierno de la lideresa naranja que recién empieza.

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Estos son los ministros de Keiko Fujimori bajo la lupa (Infografía: Diario Correo)

LOS PRIMEROS

El primer nombre que despertó el mayor número de críticas fue el Rafael Belaunde Llosa, excandidato presidencial de Libertad Popular en las recientes elecciones, pero que hoy es ministro de Defensa.

En la hoja de vida que presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que es bachiller en economía y gerente de una empresa inmobiliaria.

Fue ministro de Energía y Minas del expresidente Martín Vizcarra por 22 días.

El Ministerio de Defensa estuvo ocupado, la mayoría de veces, por generales del Ejército en retiro, integrantes de la Fuerza Aérea del Perú o de la Marina de Guerra.

Keiko Fujimori estuvo acompañada del ministro de Defensa, Rafael Belaunde, a su llegada a la Gran Parada y Desfile Militar. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)

La bancada de Renovación Popular de la Cámara de Diputados ha calificado como un “error” el nombramiento de Belaunde Llosa e incluso, como “una falta de respeto a las Fuerzas Armadas”.

El segundo nombre más cuestionado del Gabinete que encabeza Luis Galarreta es Luis Dyer, un empresario que liderará el Ministerio de Salud (Minsa).

Dyer cumplió un rol muy importante para Keiko Fujimori, porque fue jefe de personeros del partido Fuerza Popular (FP). Sin embargo, no tiene ninguna experiencia vinculada al sector, que es considerado uno de los más difíciles de manejar.

En los últimos 25 años, dicha cartera estuvo al mando de un médico, salvo en tres ocasiones: Hernán Garrido-Lecca (2007-2008), Midori de Habich (2012-2014) y Fernando D´Alessio (2017-2018).

Un tercer nombre es el de Mauricio Arnillas Gonzales que está al frente del Ministerio de Vivienda.

En 2026 postuló como candidato al Senado por Arequipa.

Según la hoja de vida que presentó ante el JNE, no concluyó su carrera de arquitectura. Sin embargo, indicó que estudió la carrera de Bioconstructor en el Instituto Español de Baubiologie (IEB).

De acuerdo con la página web del IEB, un máster en bioconstrucción puede realizarse en un año de manera online, con dos seminarios presenciales, por un costo de 5450 euros.

A esto se le suma uma sentencia por causar lesiones graves y abandonar a su amigo en un accidente en 1996.

Por ese caso fue condenado a un año de prisión suspendida.

Por otro lado, antes de asumir el cargo, eliminó su cuenta X, esto debido a las tantas publicaciones que realizó en los últimos años con desinformación, calificativos, insultos y ataques.

“Que no lo vuelvan a dejar entrar a Estados Unidos. Jaime Bayly no merece vivir en ese país porque es un zurdo de mierda”, es uno de sus tantos mensajes.

Luis Dyer Fernández juró como ministro de Salud durante la ceremonia de conformación del primer gabinete de Keiko Fujimori. Foto: Presidencia.

EL PASADO

El economista Marco Vinelli Ruíz tiene experiencia profesional en desarrollo agrario, infraestructura de riego, financiamiento rural, cambio climático y seguridad alimentaria.

Por ese motivo fue nombrado ministro de Agricultura y Riego. Sin embargo, carga una mochila pesada fiscal que lo ha puesto en medio del debate.

De acuerdo con información de Hildebrant en sus trece, testigos señalaron ante el Ministerio Público que cuando Vinelli se desempeñó como director ejecutivo de AgroRural, favoreció al Consorcio Presas y Canales con un contrato de 23.2 millones de soles para la obra “Mejoramiento de los Canales de Irrigación de la Margen Derecha del Distrito de Tomaykichwa” en la región Huánuco.

Así, la Fiscalía lo investiga por la presunta comisión del delito de colusión agravada.

Incluso, la cartera que hoy lidera, le interpuso una demanda civil por daños y perjuicios por 340,547 soles, porque no notificó a tiempo una resolución que declaró improcedente una obra, lo que permitió la ampliación de un proyecto en Apurímac sin sustento técnico.

Alberto Beingolea fue congresista, es abogado, docente universitario y periodista deportivo.

El 28 de julio lo nombraron ministro de Cultura, a pesar de que no se le conoce alguna experiencia vinculada al patrimonio cultural, políticas culturales, arqueología y otros.

Cabe recordar que en 2023, la Fiscalía solicitó 10 años de cárcel para Beingolea por el delito de colusión agravada, esto debido a que obtuvo contratos por 90 mil soles con el Gobierno Regional del Callao a pesar de que no tenía los requisitos.

Además, llama a atención que el gobierno de Keiko Fujimori haya optado por un personaje que lanzó duras críticas al fujimorismo en los últimos años.

El 16 de abril de 2021, en una entrevista en TV Perú, aseguró que “Fujimori representa lo peor del Gobierno peruano en los últimos tiempos” y que “el fujimorismo ha destruido al Perú tres veces”.

“Cuando el Perú le dio una increíble mayoría parlamentaria la usó para destruir el Perú otra vez, y ese ya no fue el papá Alberto, esa fue Keiko”, señaló.

Años antes, en una columna de opinión que escribió, aseguró que si Keiko es elegida presidenta, “tendrá todo el poder”: “No tengo duda de que lo usará, como lo hizo su padre, sin aceptar contrapesos”, afirmó.

Hoy, comparte reuniones con Keiko Fujimori.

Alberto Biengolea no tiene experiencia vinculada al patrimonio cultural, pero actualmente es ministro de Cultura. | Foto: América TV (Captura)

“Keiko Fujimori reconoce que nunca ha trabajado en su vida ¿Y así pretende gobernar al país? Y no pudo responder sobre corruptos en su entorno”, esto escribió Juan Sheput en sus redes sociales en mayo de 2016.

Irónicamente, ahora es ministro de Trabajo del gobierno de Keiko Fujimori.

Juan Sheput, nuevo ministro de Trabajo y Promoción del Empleo. Foto: difusión

El también excongresista eliminó el mensaje que escribió en su cuenta X, pero en el registro han quedado muchos mensajes en contra de la hoy presidenta: “Hasta para mentir Keiko necesita leer. Qué burdo”.

Un dato no menor es el episodio de 2019 en que Sheput relató que Fuerza Popular le ofreció la presidencia del Congreso a cambio de favorecer al entonces fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, pero él no aceptó.

“Primero fueron mis principios y en segundo lugar quedó la ambición política”, aseguró.

Así las cosas, es válido preguntarse cuál será el ministro que durará menos tiempo en el gobierno de Keiko Fujimori.