Letona sobre investigación en su contra: "Me pongo a disposición de la fiscalía"

Síguenos en Facebook

La congresista Úrsula Letona (Fuerza Popular) twitsaludó que el Ministerio Público haya dispuesto abrir investigación preliminar en su contra por los audios que la comprometen cuando era abogada del estudio legal Echecopar, para intentar favorecer a la empresa Pesquera Mar S. A. C. en el 2012.

"Debo decir que soy la primera en saludar que este tema se investigue para poder demostrar que siempre dije la verdad", escribió a través de Twitter.

Más temprano, la fiscalía informó que Úrsula Letona y el excongresista Daniel Abugattás serán investigados por este caso en un plazo de 60 días. Ahí solicitará información al Ministerio de la Producción y a la Comisión de la Producción del Congreso, entre otras diligencias.

A Letona se le imputa la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y cohecho activo genérico cuando ejercía su profesión de abogada, por supuestamente haber ofrecido gestionar la revocación de una resolución del Ministerio de la Producción.

"Yo he cumplido con explicar este tema con documentos y en diversos medios, ahora haré lo mismo en el Ministerio Público por lo que me pongo a su total disposición, como siempre ha sido y en forma inmediata", señaló.

Además, dijo estar "segura que una investigación seria hará que la verdad quede clara para todos". Según la fiscalía, Úrsula Letona ofreció ejercer influencias en altos funcionarios públicos, entre ellos el excongresista Abuggatás, a favor de Pesquera Mar SAC.

Daniel Abugattás ha informado que también colaborará con las investigaciones. "No tengo nada que ocultar. No hubo ninguna gestión, ninguna acción ni absolutamente nada que me involucre", aseguró.