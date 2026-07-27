Las delegaciones extranjeras invitadas a la ceremonia de toma de mando de la presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, comenzaron a llegar a Lima, en el marco del programa protocolar que se desarrollará el martes 28 de julio en el Congreso de la República.

Entre las primeras comitivas en arribar la tarde de este domingo 26 de julio se encuentra la delegación de Estados Unidos, encabezada por el vicesecretario de Estado, Christopher Landau. La delegación fue designada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El grupo lo integran el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro; el subsecretario de Comercio para Comercio Internacional del Departamento de Comercio, William Kimmit; la consejera de la secretaria del Tesoro, Erin Browne; y la asesora principal para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Viviana Bovo.

De acuerdo a la Embajada EEUU en Perú, la delegación contará con representantes de alto nivel en comercio e inversión. “La visita de la delegación presidencial para la toma de mando abre nuevos frentes de trabajo. Empezamos días importantes”, indicó el embajador Navarro en redes sociales.

Como se conoce, Keiko Fujimori se reunió con el embajador Navarro sobre la agenda bilateral, el fortalecimiento del comercio y la inversión, la seguridad ciudadana y la cooperación al Fenómeno El Niño.

La ceremonia central de transmisión de mando se realizará el 28 de julio, jornada en la que, por primera vez en más de tres décadas, la presidenta electa ofrecerá su juramento ante la reunión conjunta del Senado y la Cámara de Diputados.