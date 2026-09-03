El senador de Ahora Nación, Alfonso López-Chau, cuestionó la permanencia del comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, tras el ataque registrado en Trujillo que dejó cuatro personas asesinadas y un ciudadano secuestrado.

“Le diría al señor Arriola: ‘Señor, por favor retírese’. Estoy leyendo el clamor ciudadano. Dé un paso al costado”, conminó.

Sinergia

En esa línea, el legislador planteó que las cinco bancadas del Congreso convoquen a sus especialistas en seguridad para elaborar una propuesta conjunta contra el crimen.

“Nosotros enviaremos (...) al coronel Harvey Colchado. Y ahí seguramente saldrá algo unánime en bien del país”, destacó.

López-Chau también criticó que traten de responsabilizar al Congreso por la crisis de inseguridad, por la aprobación pendiente de la delegación de facultades.

“Esa es una narrativa (...) que se eche la culpa al Congreso, a la oposición (...) Si tú has estado gobernando hace 20 años, ¿por qué no lo resolviste? Nosotros tenemos un mes en el Congreso y queremos ayudar”, manifestó.

El congresista sostuvo que el Gobierno debe asumir decisiones concretas y exhortó a la jefa de Estado, Keiko Fujimori, a retirar a Arriola.

“Tú eres la presidenta de la República, sácalo (Arriola), pide que renuncie. Claro, eso es concreto. Se demora, ¿cuánto? 10 minutos”, dijo.

Estas declaraciones se suman al pronunciamiento de su bancada que exige, la renuncia de Arriola como jefe de la Policía Nacional. “Este crimen (en Trujillo) es la prueba más brutal del fracaso de la conducción policial actual”, reza el mencionado comunicado.