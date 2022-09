Lima es una ciudad que se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde todo es urgente y prioritario. Llegué a estas elecciones municipales y regionales con la intención de impulsar cambios y mejoras en nuestra ciudad. Me presenté como candidata a regidora con el número 24, sin embargo, luego de que la Resolución N°09478-2022-JEE-LICN/JNE dejó fuera de carrera al candidato Luis Molina y a 38 de sus regidores, quedé como única representante del partido Avanza País para la Municipalidad Provincial de Lima.

Soy una arquitecta con 30 años de experiencia profesional. A pesar de no ser una política de carrera, llego con un Plan de Trabajo sólido y con conocimiento de la problemática de Lima. No solo desde el punto de vista de la planificación urbana, sino también desde la gestión pública. Soy una mujer con valores democráticos y no tengo denuncias por corrupción ni financiamientos ilícitos. Mi propósito es la reivindicación de la mujer en la gestión pública.

Ahora tengo la posibilidad de llegar a la alcaldía de Lima, con los votos de los ciudadanos que desean un verdadero cambio para la ciudad. Sin mentiras, sin falsas promesas, con proyectos reales y viables.

El hecho de no tener regidores, no es un impedimento para la gestión municipal. Es un error pensar que estoy sola. Será una oportunidad de trabajar de la mano de la sociedad civil, ellos serán mis regidores. Además, me acompaña un equipo técnico multidisciplinario y cuento con el apoyo de los candidatos distritales.

La visión de país es esencial para la planificación estratégica de las ciudades, es necesario un trabajo articulado con los tres poderes del Estado y con la participación ciudadana, para garantizar el desarrollo. El Plan de Gobierno de Avanza País fue elaborado sobre la base de un diagnóstico, un marco legal y un presupuesto institucional.

Proponemos desde Avanza País un cambio real y soluciones inmediatas para afrontar la delincuencia, la atención de la salud en el primer nivel, el desarrollo urbano y socio económico, la protección del medio ambiente y la transparencia.

Vamos trabajar diferentes ejes: social, económico, ambiental e institucional. Lideraremos la lucha contra la delincuencia y trabajaremos con la Policía Nacional, Fiscalía, Defensoría del Pueblo y Poder Judicial. Desarrollaremos “Barrio Seguro”, que contará con un patrullaje integrado, sistema metropolitano de seguridad ciudadana. Fortaleceremos la escuela de serenos con base en gestión de riesgos de desastres.

Clausuraremos los mercados de objetos robados con intervención intersectorial. Equiparemos cuatro centrales integradas de seguridad ciudadana, a través de la central única de emergencias. Invertiremos en una plataforma digital única para que la tecnología esté al servicio del ciudadano, además, tenemos el proyecto Ilumina Lima priorizando las zonas de riesgo.

En infraestructura, movilidad urbana y transporte multimodal. Proponemos el plan Rey Peatón brindando accesibilidad universal, mejoramiento y construcción de veredas. Además, impulsaremos el control de tránsito electrónico, señalización y reductores de velocidad. Queremos una Lima inclusiva para las personas con discapacidad.

En salud fortaleceremos la gestión en la infraestructura existente de la infraestructura de SISOL y priorizaremos la salud mental.

En el aspecto económico, trabajaremos en la formalización del comercio informal, el apoyo a la reactivación económica y empleo, además, de crear centros de emprendimiento para los jóvenes y las mujeres. Impulsaremos la revalorización del Patrimonio Histórico y gestión del turismo. Además, del talento con el proyecto Barrios culturales y creativos.

El cuidado del medio ambiente es uno de los ejes primordiales para nosotros. Por ello promoveremos la economía circular para los procesos de las industrias, la protección ecosistemas y lomas, así como el manejo integral de residuos sólidos y gestión del agua.

Garantizamos una gestión abierta, transparente y con corrupción cero. Queremos una Lima segura para nuestros hijos, nietos, sobrinos, madres y padres, para todos. Nosotros prometemos lo que podemos cumplir. Juntos y sin corrupción lograremos un cambio.

-En esta última semana de campaña electoral, Correo destinará una página a cada uno de los candidatos a la alcaldía de Lima para que hagan una exposición de sus principales propuestas para la ciudad.

María Elena Soto: conoce las principales propuestas de la candidata a la alcaldía de Lima

La arquitecta María Elena Soto, candidata a la alcaldía de Lima por Avanza País, presentó sus propuestas para las próximas Elecciones Municipales y Regionales 2022, además, respondió algunas interrogantes para el electorado.