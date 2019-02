Lourdes Flores Nano: "Que Cánepa le haya pedido dinero a Odebrecht no es ningún delito"

La lideresa del Partido Popular Cristiano (PPC) Lourdes Flores Nano, manifestó este lunes que no configura delito que Horacio Cánepa, colaborador de su círculo cercano durante su intento de alcanzar a la alcaldía de Lima en el 2010, le haya pedido dinero a Odebrecht para financiar su campaña.

"El que Cánepa le haya pedido a dinero a Odebrecht no es ningún delito", señaló Flores Nano en entrevista con Rosa María Palacios en radio Santa Rosa.

La política, no obstante, sí reconoció que fue un error que se atribuyó a sí misma "no haber exigido que se rindieran cuentas claras"

"En términos reales, objetivos, ese dinero no ha entrado a la caja del PPC", explicó la lideresa del PPC, pues, señaló, los tratos con Odebrecht fueron hechos por Cánepa. "Esas cuentas las tiene que rendir él", indicó.

La excandidata, en su autocrítica, admitió que durante la campaña de 2010, en ese sentido, "no se rindieron cuentas, [que es] un error administrativo, falla, responsabilidad"..

"¿Cómo lo debimos haber declarado? [Como] 'aporte en especie de Horacio Cánepa' y no estaríamos en este lío", dijo Flores Nano.

La pepecista señaló, además, que pese al calibre que pueda implicar la situación por la vinculación con financiamiento de Odebrecht, no teme ir a la cárcel por esto, pues, enfatizó nuevamente, no consideró que sea un delito recibir dichos aportes de la constructora brasileña.

"No (temo ir a la cárcel) porque considero que esto no es un delito. Vamos a explicar las dudas que puedan haber, con todo respeto a la autoridad, y vamos a librar una defensa fruto de esas explicaciones, pero me parece que es indispensable que se haga una investigación con todo rigor", dijo.