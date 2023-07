El abogado constitucionalista Lucas Ghersi Murillo afirmó ayer que Arequipa es la segunda región, después de Lima, en oponerse a la Asamblea Constituyente planteada por el partido Perú Libre e impulsada por el congresista Guillermo Bermejo.

“La iniciativa la comenzamos en el 2021, casi cuando Pedro Castillo fue electo presidente. Viajamos por la mayoría de regiones del Perú y juntamos más de un millón de firmas. Fueron digitalizadas, se presentaron al Jurado Nacional de Elecciones y ahora está en el Congreso”, afirmó.

Ghersi Murillo es de la idea que la Asamblea Constituyente puede dar lugar a una dictadura que cerraría a las instituciones como Poder Judicial y Ministerio Público, además de restricciones a la libertad de prensa. “Concentra el poder y puede venir una situación negativa para el país”, dijo.

Lucas Ghersi llegó el 5 de julio a la Ciudad Blanca junto con los congresistas Adriana Tudela y Alejandro Cavero. Participan en eventos académicos como en la Universidad Nacional de San Agustín y la Cámara de Comercio e Industrias de Arequipa.

“Hemos venido para discutir cuáles son los cambios que deberíamos hacer en la Constitución de la República. La idea es identificar las preocupaciones de la gente y que los congresistas puedan plantear proyectos para mejorarla mediante reformas”, dijo.

Señaló que el problema del Congreso es la parte estructural que no está a la altura de los pobladores y plantea una reforma para mejorar la aceptación de los ciudadanos.”La propuesta es obligar a los partidos políticos a ir en alianzas, si un partido va solo que la valla no sea 5 % sino que sea 12 %, si se junta con otro partido la valla debe ser baja. La idea es obligar a los partidos a ir en alianza. Debe estar prohibido los tránsfugas, no deben cambiar de bancada”, apuntó.

