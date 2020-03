La integrante de la Comisión Permanente, Luciana León, sostuvo que una vez culminada sus funciones como integrante del Congreso de la República continuará colaborando con la justicia y que no se aferrará a su inmunidad parlamentaria.

Se debe precisar que el Ministerio Público investiga a León por estar presuntamente vinculada a la organización criminal “Los Intocables Ediles”. “Soy la principal interesada en que se levante la inmunidad (parlamentaria). No me voy a aferrar a ninguno de estos beneficios que se tienen”, señaló durante su ingreso al recinto congresal.

La otrora aprista, que al inicio se mostró esquiva con los medios de comunicación, aseguró que en todo momento ha venido “colaborando con la Fiscalia”. “Vengo asistiendo a las citaciones, son denuncias muy delicadas que se vienen diciendo contra mi, todo lo que se viene diciendo de mi se va aclarar”, agregó.

Cabe mencionar que hoy es la última sesión de la Comisión Permanente, con lo cual se cierra el ciclo de la Comisión Permanente del Congreso de la República disuelto el 30 de setiembre del 2019. Pese a ello, los legisladores contarán con un mes más de la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria.

La Fiscalía, por su parte, continuará investigando a León quien también dijo estar tranquila. “Tengo toda la tranquilidad de que todo se va a esclarecer (...) Soy la primera interesada en que esto se esclarezca cuanto antes y no tengo ningún temor. La verdad me acompaña y estoy con mucha tranquilidad porque estoy segura que la verdad va a salir”, precisó. Consultada si tenía conocimiento de que otros legisladores estarían involucrados en el caso dijo no conocer esos detalles y que además no puede declarar al respecto por la reserva del caso.

Luciana León. Video: Oscar Cornetero