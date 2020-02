Escrito por Gabriel Mazzei y Karina Valencia

Actualización

El exalcalde de Lima, Luis Castañeda, pasó su primera noche en la cárcel Miguel Castro Castro luego de que la jueza María Álvarez ordenó 24 meses de prisión preventiva en su contra durante las investigaciones por el caso OAS y Odebrecht.

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) dispuso a las 7 de la noche que Luis Castañeda sea internado en el penal Miguel Castro Castro de San Juan de Lurigancho, según informó la Agencia Andina. Una hora después esta decisión se hizo efectiva.

“Las finalidades de la prisión preventiva no son punitivas. Aquí no hay adelantamiento de condena”. Esto fue lo que dijo ayer la jueza María de los Ángeles Álvarez, al inicio de la lectura de resolución sobre el pedido de prisión preventiva por 36 meses para el exalcalde de Lima Luis Castañeda Lossio, investigado por los aportes de OAS y Odebrecht para su campaña municipal del 2014.

El pedido -formulado por la fiscal del Equipo Especial Milagros Salazar- también comprendía al exsecretario de Solidaridad Nacional, José Luna Gálvez y a la exgerente de Promoción de la Inversión Privada Giselle Zegarra.

Sin embargo, la jueza Álvarez resolvió declarar fundado en parte el pedido del Ministerio Público e impuso 24 meses de prisión preventiva para Castañeda en la investigación por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir, colusión agravada y lavado de activos.

La magistrada consideró que la medida es idónea y proporcional para los fines de este proceso. No cabe otra medida como el arresto domiciliario, tal como lo pidió su abogado.

En el caso de Luna y Zegarra, se determinó la medida de comparecencia restringida (reglas de conducta) y el pago de 500 y 50 mil soles, respectivamente, como caución.

“La finalidad de la prisión preventiva es meramente procesal. ¿Qué significa? Garantizar el éxito del proceso, el sometimiento de los investigados, el que no desaparezcan pruebas, el que no se obstaculice la investigación que viene realizando el Ministerio Público”, dijo la jueza María de los Ángeles Álvarez.

La magistrada evaluó los 107 elementos de convicción que vinculan a los investigados con los delitos imputados -presentados por la fiscalía- así como los descargos de los abogados.

En su resolución, la jueza determinó que, solo en el caso de Luis Castañeda, se cumplen los tres requisitos, de manera conjunta, para la prisión preventiva.

Estos son: graves y fundados elementos de convicción, que el pronóstico de pena de prisión sea superior a los cuatro años y que exista peligro procesal (fuga u obstaculización a la justicia).

Según la fiscalía, Castañeda sería el líder de una organización criminal que utilizó la Municipalidad de Lima para recibir aportes de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS a fin de modificar el contrato de concesión del proyecto Línea Amarilla, para incluir la construcción del by pass, ubicada en la avenida 28 de Julio, en el Centro de Lima.

Apenas la jueza María Álvarez dictó su resolución, en la sala de audiencias de la sede judicial Carlos Zavala, Castañeda fue rodeado de policías, quienes lo trasladaron hacia la carceleta del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), en el centro de Lima.

Por la noche, el Inpe dispuso que el exalcalde cumpla la detención en el penal Castro Castro, ubicado en San Juan de Lurigancho.

En tanto, su abogado Bryan Kabsther apeló la decisión de la jueza María Álvarez.

Determinante. Para la prisión preventiva, la magistrada valoró la declaración del colaborador eficaz 155-2019, quien dijo a la Fiscalía que el exalcalde le pidió “no echar” a los coinvestigados José Luna Gálvez y Giselle Zegarra.

El colaborador sería la exmano derecha de Castañeda Lossio, Martín Bustamante Castro, tal como este lo confirmó en agosto del 2019.

“No es cualquier colaborador eficaz, (...) es uno que se encuentra en los hechos directamente vinculados (...) al investigado Luis Castañeda Lossio”, dijo la jueza.

La magistrada consideró que está probado el vínculo de afinidad entre el colaborador y el investigado, en razón de que existe el préstamo de una camioneta a favor de este último.

Asimismo, la jueza tomó en cuenta la declaración del investigado José Luna Gálvez -del 18 de octubre del 2019-, quien afirmó que, en una reunión, le mostró su preocupación a Castañeda porque lo estaban sindicando como presunto aportante de las empresas OAS y Odebrecht para el partido Solidaridad Nacional.

“Castañeda me dice que iba a salir un nuevo dispositivo legal, en donde se establecería que los aportes anteriores a esta nueva ley eran legales. En ese momento, deduzco a dónde iba con esa afirmación: de que yo asumiera haber recibido aportes de empresas para la campaña electoral 2014, a fin de encubrir a Martín Bustamante”, relató Luna a la fiscalía

A criterio de la magistrada, la declaración del colaborador eficaz como la de José Luna Gálvez refuerzan el peligro procesal para Luis Castañeda, en el extremo de obstaculización a la justicia. “(José Luna) nos da cuenta, indiciariamente (...) que lo indicado por el colaborador eficaz -pero con corroboración- sobre su afinidad sería la conducta obstaculizadora que este investigado, Luis Castañeda, vendría asumiendo en esta investigacion”, estableció la jueza Álvarez.

INDICIOS. Sobre los elementos de convicción, la jueza titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria señaló la existencia de falsos aportantes a la campaña municipal del 2014 y, con ello, la presunción del ingreso de dinero sucio a las arcas del partido Solidaridad Nacional.

La fiscalía cuenta con, al menos, siete falsos aportantes, que suman 46, 600 soles.

En torno al pronóstico de pena de prisión, la magistrada estimó en 25 años y 4 meses la pena para Luis Castañeda.

Vale recordar que la fiscalía había solicitado 35 años.

DISTINTO. Para José Luna y Giselle Zegarra, la jueza consideró que la fiscalía no ha cumplido con presentar elementos que presuman que ambos investigados puedan fugarse u obstruir a la justicia.

Testimonio

Al término de la lectura de resolución, el exsecretario de Solidaridad Nacional, José Luna Gálvez, aseguró que acudirá a todas las citaciones que la justicia realice.

“Estaré presente en todo momento. Yo no me corro, seguiré atendiendo a todos los requerimientos que la justicia me haga, mi comportamiento es así y seguirá así”, refirió. Giselle Zegarra no dio declaraciones.