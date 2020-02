El exalcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, afrontará prisión preventiva por 24 meses tras la decisión de la jueza María de los Ángeles, en el marco de las investigaciones por presuntamente haber recibido aportes de OAS para la campaña municipal del 2014.

En ese contexto, usuarios de las redes sociales recordaron el momento en el que el exburgomaestre limeño declaró que el financiamiento de su campaña era “transparente”.

Fue en una entrevista con el periodista Beto Ortiz, para el noticiero 90 de Latina, en el que Castañeda habló sobre el financiamiento de Solidaridad Nacional para la campaña municipal del 2014.

“Lo estamos financiando a través del partido, ellos han hecho una serie de eventos y es poquísima nuestra publicidad”, afirmó el exalcalde capitalino, finalizando la oración indicando que “todo se va a aclarar”.

Asimismo, Castañeda no quiso brindar el nombre de ningún financista de su campaña: “Yo prefiero no dar nombres porque quizá no cito a uno y el otro me va a reclamar por qué no lo mencioné (sic)”, sostuvo.

Sin embargo, el dirigente de Solidaridad Nacional enfatizó que su campaña era patrocinada “¡con total y absoluta transparencia!”. En ese momento, Castañeda no sospechaba que estaría tras las rejas por las investigaciones sobre este caso.