Luis Giampietri: “Este gobierno ha generado inmovilismo en el país” (ENTREVISTA)

Síguenos en Facebook

El vicealmirante en situación de retiro Luis Giampietri cuestiona la gestión que desarrolla el presidente Martín Vizcarra y considera que a la fecha no se han tratado los temas pendientes de la agenda país. En diálogo con Correo, también se pronunció sobre el reciente fallo del Poder Judicial que admitió el enfoque de género en el currículo escolar.

¿Cómo considera que ha sido el manejo del Ejecutivo por Las Bambas?

Hubo un desmanejo (...), un grupo de gente se apropió de parte de los recursos que corresponden a todos los peruanos.

¿Esto demuestra un aspecto débil del gobierno de Martín Vizcarra?

No solamente es de esta época. El “Arequipazo”, el “Baguazo”, todo eso es la forma típica del avestruz de enterrar la cabeza en la tierra y no mirar lo que pasa alrededor. No es solamente Vizcarra, es Humala, García, Toledo, Paniagua, quienes han tenido la misma actitud contemplativa y falta de autoridad.

¿Cómo califica el primer año de Vizcarra?

Este gobierno ha generado un gran inmovilismo en el país. No están haciendo las cosas. El presidente Kuczynski dijo “agua para todos”. Y efectivamente vino agua para todos, vino un Niño y los inundó, pero eso ha quedado. Es un evento recurrente y si es así, no lo vas a controlar, pero puedes prepararte mejor para que no haga tanto daño. (...) ¿Por qué no podemos tomar prevención como parte de la cultura ciudadana? (...) No aprendemos de nuestra historia y nos dejamos influenciar por ideas. Este país está yendo al hoyo del abismo.

¿Qué puede decir sobre el bajo respaldo del Premier en el voto de confianza?

Lo que se dice es que es el porcentaje más bajo en 18 años. (...) 46 (votos a favor) es bajísimo. Quiere decir que hay desconfianza, porque la confianza es un acto de ida y vuelta. Yo te doy confianza, pero tú me das confianza de lo que estás haciendo.

¿Cuál es su opinión sobre el fallo del Poder Judicial que admite el enfoque de género en el currículo escolar?

El género ha existido desde que Adán y Evan existieron en el mundo (...). Creo que esta igualdad de género que se está profesando, está llevando a la destrucción del país y del mundo en general, porque no es solamente acá en Perú. También ya hay matrimonio en Chile de homosexuales; aquí han acreditado el matrimonio de dos personas que tienen otra opción sexual, lo cual me parece que estamos ahondando en un terreno que va contranatura.

¿No considera que se busca implementar por los altos índices de violencia hacia la mujer en los últimos años?

El machismo ha sido parte de la formación peruana, no de ahora (...). Yo diría más bien que los casos de feminicidios se han hecho públicos por la prensa, en buena hora, pero no es que hayan sido los únicos.

¿Cómo interpreta la permanencia de Keiko Fujimori en prisión?

Ahí hay una tremenda injerencia política.

¿El Ejecutivo tiene influencia en el sistema judicial?

No sé, no sé quiénes son los asesores del Facebook. No los ubico porque no los ha dado a conocer.

¿Le decepcionó que Alan García haya pedido asilo?

El asilo siempre ha sido un recurso. Creo que no pidió todos los elementos de juicio, que los tenía a la mano porque había un vehículo afuera con antena. Él tuvo una apreciación de la situación y estimó que era un tema político y se asiló.

¿Considera que tiene cierto grado de culpabilidad?

El gobierno de García nos hizo crecer un 9% (...), si en paralelo hubo un grupo de gente que se benefició de lo que hizo él, hasta ahora no he visto que haya una conexión entre coimas dadas a funcionarios con el presidente; si algo de eso aparece, pagará pato.

¿Pone las manos al fuego por García?

Nunca pongo las manos al fuego (por nadie).