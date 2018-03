​Luis Jochamowitz: “La pelea entre Kenji y Keiko es una lucha por el poder”

Síguenos en Facebook y YouTube

Alberto Fujimori Fujimori es el único expresidente del Perú que ha sido indultado. Dicha medida, otorgada en la víspera de Navidad, sacudió al Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, quien renunció ayer.

Para Luis Jochamowitz, autor de Ciudadano Fujimori, el indulto evidenció la crisis familiar de los Fujimori. Hoy este libro se convierte en una lectura necesaria para comprender cómo fue posible que Alberto Fujimori llegara al poder en 1990 y toda su repercusión en la actualidad.

Los peruanos votamos por quien nos sentimos identificados. ¿Qué se vio en Fujimori, en los 90, para que sea presidente de la República? Era hijo de inmigrantes y el Perú es un país de inmigrantes. Coincidió con un cambio de mentalidad del peruano. Antes se votaba por el maestro, por el gran caballero, alguien excepcional, que no era como uno. Con Fujimori, se rompió eso y se votó por el que era como uno. Desde entonces, estamos en una competencia por saber cuál es el candidato más común, más promedio.

Mencionó en una entrevista que la familia Fujimori es disfuncional. Apelando a ese reflejo, ¿el Perú es una gran familia disfuncional? Sí, lo somos. Es bien doloroso, porque somos una sociedad llena de problemas, de heridas, de golpes; entonces, de alguna manera, también en la política ocurre eso.

Fujimori ha dejado un legado político a sus hijos. ¿Ellos han sabido aprovechar este tipo de herencia? Yo creo que están despilfarrando la herencia. Han abierto la ventana y están tirando los billetes por ahí, pero este es un momento nada más. Esta pelea entre Kenji y Keiko yo creo que es verdadera, aunque no es ideológica; es una lucha de poder, pero también hay rasgos ahí más profundos, como el odio entre hermanos, los celos por la atención del padre. A la larga, si no son insensatos, van a tener que conciliar.

¿El indulto a Alberto Fujimori ha evidenciado este resquebrajamiento familiar? Sí, ha agravado las cosas, ha removido los fondos y nos ha retrotraído a los 90 de cierta manera. Hoy estamos viendo un espectáculo montesinista: unos compran y otros graban. La videocracia, el poder de la imagen.

¿Alberto Fujimori sigue siendo un líder? Yo creo que es un líder de los peruanos. Él va a hacer política hasta el final, así no hable una palabra más en su vida. Siempre va a tener un significado político lo que haga o no, pero como actor político titular ya no. Es un hombre de más de 80 años; además, en el fondo parece haber estado cansado y viejo más de lo que creíamos. Pero son intuiciones, no estoy seguro.

¿Qué efecto ha tenido el indulto en Fujimori? Lo ha debilitado. No salió por la puerta grande, sino por un callejón oscuro; además, el indulto fue mal hecho, mal tramitado. Típico de PPK: no hace nada bien. Sin embargo, aparte de eso, desembocó en este escenario que para nada es el que habría esperado, sino un ambiente pacifico, de agradecimiento.

PPK ha renunciado. ¿Esto limpiará la imagen política de los Fujimori? No, yo creo que están muy comprometidos, cada uno de distinta manera. Para Alberto y Kenji, es peligroso; porque se puede venir abajo todo el andamiaje del indulto. Cambio 21 nació muerto, pero no hay que extender la partida de defunción anticipadamente. Quién sabe; todo está en el aire.

¿Con los videos que salieron el martes no sería suficiente? Los videos pasan; están hechos para el olvido. Hoy tienen una influencia enorme, pero son emociones que se borran; aunque van quedando y sedimentando un fondo. Para Keiko, la salida del padre ha sido un balde de agua fría; le ha desflecado el partido. Con lo del martes, quizá ha logrado lo que quería, es decir, que PPK renuncie; pero el futuro es muy incierto para ella y para su padre. El martes vimos a Montesinos contra Montesinos.

¿Los peruanos que votaron por Keiko lo hicieron por la imagen que ella proyectaba o por la del padre? Yo creo que por la del padre. Ella es un poco mejor que mediocre; pero, si tuviera otro apellido, no sería ni candidata al Congreso.

¿Lo mismo sucedería con Kenji? Sí, peor todavía, por transposiciones machistas. Verían con más facilidad la relación con el padre.

EL DATO:

- En 1993 se publica la primera edición de Ciudadano Fujimori, con la biografía de Alberto Fujimori.

- 1 año de investigación tomó el libro Ciudadano Fujimori.

- 8 capítulos tiene el ejemplar, hasta la toma del poder del primer Gobierno fujimorista.

- Luis Jochamowitz, periodista de investigación, estudió en la UNMSM y en la PUCP. Trabajó en las revistas Oiga, Variedades y Caretas. Este año publicará un libro sobre cuentos de historiadores que buscan causas perdidas.