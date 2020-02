El virtual congresista de Alianza Para el Progreso (APP), Luis Valdez, indicó que haber mantenido una amistad cercana con Orlando Velásquez, expresidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) e implicado en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto, no debe ser interpretado como un indicio de que tenga algún vínculo con las investigaciones.

“Orlando Velásquez es trujillano, de donde he sido gobernador, ha sido autoridad de la universidad donde he estudiado posgrado. No voy a descartar ni negar amistad de muchos años, conozco a su esposa e hijos, pero eso no puede significar de ninguna manera que se falte el respeto de esa manera [...] Exijo que se investigue a todas las personas que incurrieron en delitos y tienen responsabilidad, pero eso no puede significar que por este tipo de evento o hecho de tal magnitud intente relacionarte con hechos alejados a la realidad”, declaró Valdez a RPP.

Según El Comercio, Luis Valdez es uno de los tres virtuales legisladores electos que han mantenido comunicaciones telefónicas con personas investigadas en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Valdez, secretario general de APP, es quien más llamadas registra porque tiene, en total, 156 llamadas entre el 2017 y el 2018, 145 de ellas con Orlando Velásquez.

“No niego mi amistad con Orlando, lo conozco muchos años, ha sido rector de la universidad onde he estudiado, he asistido a su juramentación como presidente del CNM y no solo yo, sino también el presidente del Congreso, el presidente de la República, muchas autoridades nacionales. Además, sí tengo relación de amistad no solo con él sino con muchas otras autoridades que ahora están siendo investigadas, pero eso no es razón suficiente para que una investigación saque de esa forma (esa información)", reclamó el virtual parlamentario.

Valdez Farías también registra 10 llamadas con Iván Noguera, exintegrante del CNM, y una llamada entrante del número de César Hinostroza en mayo del 2018. Al respecto, aseguró que lo hizo como autoridad regional y, específicamente sobre el exjuez supremo, indicó que fue una llamada con la sola finalidad de intercambiar números telefónicos con Hinostroza Pariachi.

“Yo me comuniqué con los expresidentes Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Alan García, que están investigados, pero mi comunicación no tiene que servir para justificar algún tipo de imputación. Me he comunicado con cientos de investigados, pero son inocuas porque son de otra índole, otro aspecto”, concluyó.

Los registros a los que accedió El Comercio detallan que los otros dos virtuales parlamentarios que se comunicaron con presuntos miembros de Los Cuellos Blancos del Puerto son Carlos Mesía (Fuerza Popular) con César Hinostroza, y María Teresa Cabrera Vega (Podemos Perú) con el exjuez superior Raúl Salcedo Rodríguez.