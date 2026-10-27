El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, respondió al saludo que le envió la mandataria peruana, Keiko Fujimori, tras conocerse su victoria en las elecciones generales brasileñas. A través de sus redes sociales, el gobernante abordó las prioridades que ambos países podrían impulsar en los próximos años, entre ellas la cooperación regional y la protección de la Amazonía.

En su mensaje, Lula expresó su agradecimiento por las felicitaciones de Fujimori y señaló que espera conmemorar el bicentenario de las relaciones entre ambos países en 2027.

“Recibo con gratitud sus felicitaciones. Espero celebrar los 200 años de asociación entre Brasil y Perú en 2027″, manifestó el mandatario brasileño.

Cooperación para proteger la Amazonía

El presidente brasileño también planteó impulsar una agenda regional que combine el desarrollo económico con la conservación ambiental. Su propuesta contempla reconocer la participación de los pueblos indígenas y las comunidades locales en la protección y el aprovechamiento sostenible de los recursos amazónicos.

Al explicar su planteamiento, Lula destacó la necesidad de promover un modelo de desarrollo que incluya a las comunidades y contribuya a preservar la selva amazónica.

“Podemos fortalecer la integración regional a través de un nuevo modelo de desarrollo sostenible e inclusivo que unifique la conservación y el uso sostenible de la Selva Amazónica, reconociendo el rol de los pueblos indígenas y las comunidades locales”, afirmó.

La presidenta peruana felicitó a Lula por su victoria en los comicios generales de Brasil y extendió su reconocimiento a los ciudadanos que participaron en la jornada electoral. En el mensaje difundido el domingo en sus redes sociales, Fujimori también expresó su respaldo a la continuidad del trabajo estratégico entre ambos países.