Luz Salgado: "Han actuado con odio y ensañamiento contra Keiko Fujimori"

Luz Salgado fue hasta hace poco secretaria general de Fuerza Popular, la agrupación que ayer cumplió 9 años de fundación. Titular del Congreso en el primer año del Legislativo y referente de la agrupación, hace un balance de los vertiginosos últimos años y un control de daños sobre las decisiones que se han tomado.

¿Cree que Fuerza Popular atraviesa uno de sus momentos más difíciles?

Bueno, sí, pues tenemos a nuestro líder histórico, Alberto Fujimori, y a la lideresa que fundó FP, Keiko Fujimori, en la cárcel. Y ella está presa injustamente. No ha sido gobierno y no se le ha probado que haya recibido dinero mal habido. Se ha tratado de eliminar al partido político llevando a sus líderes a prisión.

¿De qué manera cree que ha contribuido al país el fujimorismo?

Hemos combatido el terrorismo, hemos contribuido a consolidar la paz, hemos reinsertado al país en el sistema económico (…). También hemos sido un muro de contención de la extrema izquierda, que nos tiene odio y ensañamiento, y un muro para la extrema derecha, porque hemos roto con el monopolio que tenía y la tradición de tomar al Estado como un botín.

¿Hay alguna autocrítica de por qué se encuentran así?

Tenemos autocrítica, no esperábamos tener un partido con una mayoría tan grande en el Congreso. No se seleccionó bien y eso nos obliga a ser un poco más cuidadosos con quienes tengan la batuta del partido para un próximo proceso electoral. Sin embargo, lo que ha perdido Fuerza Popular no es en porcentaje, porque el Frente Amplio ha perdido el 50%; nosotros no llegamos a eso. Hoy, ahora, somos 55 legisladores.

Pero han perdido bastante fuerza política...

Pero ha sido por una campaña para minimizarnos y está pagando las consecuencias Keiko. Por la misma razón, líderes de otros partidos no están en prisión. No ha habido allanamiento a sus locales, ni se les han incautado bienes, a pesar de que hay pruebas más contundentes. Me imagino que si Keiko hubiera almorzado con Jorge Barata en su casa, hace rato que la hubieran crucificado (...). Se la trata con diferente medida, lamentablemente. Fiscales y jueces han actuado con odio y ensañamiento contra Keiko y FP, para anular la oposición que tiene este gobierno.

¿No cree que en la crisis de la bancada influye el hecho de que se haya priorizado el aporte económico y no a los cuadros partidarios?

No podría decir que esa es la razón. Hay muchos motivos para que nos abandonen a mitad del camino. Respeto las decisiones de cada uno, pero eso nos obliga a ser más minuciosos a la hora de seleccionar no solo candidatos al Congreso, sino todo cargo público.

¿Hubo influencia del Gobierno en la renuncia de algunos legisladores a su bancada?

Es fácil caer en la tentación, en el oropel de que te inviten a Palacio, de viajar en el avión presidencial, todo eso influye, lamentablemente.

Carlos Tubino señala que la justicia no quiere ver candidata a Keiko en el 2021, ¿usted comparte esa opinión?

Están haciendo todo lo posible para eliminar (políticamente) no solo a Keiko, sino a todo el fujimorismo, pero va a ser muy difícil porque las bases son muy sólidas (...). Ahora el Gobierno ya no tiene más cómo atacar, porque se han dado cuenta de sus grandes errores, como no hacer obras, no ejecutar la reconstrucción... Hay escuelas sin techos y carpetas, hospitales colapsados. Eso no es culpa del fujimorismo.

¿Cree que es la justicia o el Gobierno el que tiene más peso en el objetivo de arrinconar a FP?

El propio presidente Vizcarra ha empezado a ligar la corrupción con el fujimorismo, cuando él mismo sabe que no es así, más aún si no ha dado cuenta de las empresas con las que ha negociado, como las brasileñas o las consorciadas peruanas.

¿Fuerza Popular debe participar en los comicios del 2021?

Por supuesto, nosotros seguimos como partido político, y lo que se va a pedir es una reestructuración.

¿Será Keiko la candidata o hay otras figuras en el partido?

Nuestra candidata natural sigue siendo Keiko Fujimori; sin embargo, esto no se puede determinar así nomás. Nosotros somos orgánicos y se tiene que pasar por los requisitos que establecen nuestros estatutos y la ley electoral.

¿No fue un error separar a Luisa María Cuculiza, Martha Chávez o Carmen Lozada, entre otras figuras históricas, de los comicios del 2016?

Sí, por supuesto, hay que evaluar eso, porque la lealtad no tiene precio. Creo en ese sentido que mucha gente se quedó en el camino, pero ahora que nosotros no vamos a poder postular (el 2021), los históricos van a tener que volver.

¿Aunque es difícil que Cuculiza y otras figuras históricas se animen, no?

No sé, pero yo creo que todos los históricos están en posibilidad de volver.

¿Tiene la esperanza de que Kenji pueda volver a Fuerza Popular y unirse con ustedes el 2021? En política nunca puede descartarse una posibilidad. Si se ha unido el APRA con el odriísmo, que eran terribles enemigos, y después Lourdes Flores Nano con Alan García, es más fácil que dos hermanos se junten.

¿Como bancada, consideran que tienen chance de estar en la próxima Mesa Directiva? Ha cambiado la correlación de fuerzas, pero nosotros vamos a hacer todo lo posible por tener, siquiera, a dos personas en la Mesa Directiva.