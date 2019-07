Luz Salgado sobre Mesa Directiva: “Rosa Bartra y Cecilia Chacón, ¿por qué no?”

Síguenos en Facebook

La bancada de Fuerza Popular (FP) no descarta ir a la elección de la próxima Mesa Directiva con una fórmula mixta que incluya al congresista de la bancada Acción Republicana, Pedro Olaechea; sin embargo, tampoco se descartan otras opciones, como las de Rosa Bartra y Cecilia Chacón para encabezar su lista directiva.

AL INTERIOR

Los “naranjas” ven con buenos ojos la posibilidad de que Olaechea los acompañe, pero Cecilia Chacón (FP) pidió tiempo para tener un panorama más claro dentro de su bancada.

“Hay buenos candidatos, se escucha el nombre de Pedro Olaechea, el de Víctor Andrés García Belaunde, el de Juan Sheput, pero falta poco y hay que esperar”, indicó la fujimorista.

Su colega Segundo Tapia (FP) sostuvo que la bancada aún no se ha reunido y cuando lo haga “se verán las cartas”.

Precisamente, la vocera de FP, Luz Salgado, estimó que la próxima semana definirán la lista para la Mesa Directiva.

“Preferible es no adelantar porque después uno puede caer en contradicciones”, manifestó. Sin embargo, señaló que hay varias posibilidades para encabezar la nómina de su grupo, y una de ellas es Pedro Olaechea.

“Rosa Bartra también, Cecilia Chacón, ¿por qué no? Mientras no se tome una decisión de parte de nuestra bancada, no podríamos decir cómo se va a conformar una lista”, añadió.

ALTERNATIVA

César Vásquez, vocero de APP, sostuvo que los “naranjas” pueden lanzar un “salvavidas”.

“Todos sabemos que (Olaechea) es cercano a ellos (los fujimoristas). Pero no es afiliado, ni forma parte de la bancada”, comentó. Así las cosas, el apepista no descartó apoyar esa fórmula.

“Podría ser una alternativa a evaluar, no la descartamos si esto se da, pero hay que esperar”, refirió.

Además, fue enfático en señalar que “Fuerza Popular se aleja cada vez más de la posibilidad de formar parte de la próxima Mesa Directiva”.

RECHAZO

En la misma línea, Richard Arce, vocero de Nuevo Perú, descartó que FP tenga posibilidades en la Mesa.

“El fujimorismo no tiene más opción. Por todos los antecedentes, blindajes, direccionamientos de proyectos de ley; está desacreditada cualquier postulación”, refirió.

Para el izquierdista, la intención de sumar a Pedro Olaechea es “mostrar una Mesa multipartidaria”.

A su turno, Gilbert Violeta dijo no respaldar la carta fujimorista representada en Olaechea.

“Cada uno de los 130 congresistas tiene el derecho a postularse, nosotros por lo menos no apoyamos esa opción”, resaltó el oficialista.

Más tarde, explicó que no ve esa fórmula “madura” y destacó que ningún grupo ha lanzado esa candidatura.

“Parece que hay otras propuestas que están madurando más, particularmente la de Víctor Andrés y la reelección de Daniel Salaverry. Esperemos que por allí se decante la cosa. Sigo creyendo que la postulación de Juan (Sheput) hubiera sido mejor, por ser más intermedia”, expresó.