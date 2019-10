Luz Salgado sobre disolución del Congreso: "Ya tienen su 5 de abril" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Luz Salgado, integrante de la Comisión Permanente del Congreso de la República, se refirió a las personas que cuestionaron el autogolpe de Estado del exmandatario Alberto Fujimori el 5 de abril de 1992 y lo comparó con la disolución del Parlamento por parte del presidente Martín Vizcarra.

"Los supuestos demócratas que tanto criticaron el 5 de abril del 92, ya tienen su 5 de abril con lo que ha ocurrido ayer, día 30. Lógicamente que hay una gran diferencia, pero lo que quiero decirles aquí que esto es un golpe de Estado. Se ha violado el reglamento, la Constitución, la línea de sucesión es con Mercedes Aáoz", expresó a su llegada al Legislativo.

Salgado contó que tuvo dificultades para ingresar al Parlamento y que hubo personas en los exteriores que la agredieron verbalmente.

"Si Vizcarra dice que la Comisión Permanente va a funcionar, por qué no da facilidades, entonces es un golpe de Estado con un atentado contra todos los congresistas. Me he tenido que pelear, prácticamente, y he sido agredida verbalmente porque la Policía no me dejaba ingresar al Santos Atahualpa", manifestó.

Asimismo, indicó que Martín Vizcarra tiene capturado el Diario Oficial El Peruano, en donde se emitió la resolución que oficializaba la disolución del Congreso.

"Él tiene capturado también el Diario El Peruano porque ayer han sacado una edición express, como ellos sí hacen sus ediciones express, con una resolución que no es válida porque el señor Zeballos no ha tenido un Gabinete para tomar esta decisión, ni el señor Vizcarra", señaló Luz Salgado.