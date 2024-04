El exasesor parlamentario Johnny Romero rompió su silencio y apuntó directamente contra la congresista de Alianza para el Progreso (APP) Magaly Ruiz Rodríguez. Aseguró que sí hubo recorte de sueldos en el despacho congresal de la liberteña y que ella recibía mensualmente el dinero de los trabajadores. Incluso, detalló que él mismo era víctima de esta “mochada de sueldo mensual”.

Romero trabajó con Ruiz hasta el 5 de marzo de 2023, día en el que explotó este escándalo. Él fue despedido y la relación amical y de confianza que tenía con la congresista de APP se rompió.

El último domingo, en Punto Final, afirmó que no parará hasta que la apepista sea condenada por este caso.

“Voy a llegar hasta el último, hasta que la señora (Magaly Ruiz) sea condenada”, afirmó en el dominical.

Diario Correo buscó a Romero, pero precisó que no iba a brindar más entrevistas. Sin embargo, su posición ahora es clave para este proceso que muy bien libró la congresista Ruiz gracias a sus colegas, que la blindaron sin problema alguno.

“Sí se ha dado esos cobros justamente para la congresista Magaly Ruíz. Usted sabe señora Ruíz la verdad. Usted sabe que yo no me he quedado con un sol de lo que se ha recortado, y espero que el Ministerio Público haga justicia”, precisó Romero.

La congresista, como era de esperarse, no ha dicho nada. Este Diario quiso contactarla para este informe, pero no fue posible. Ahora, su exasesor dice tener las pruebas suficientes para probar esta grave acusación. De ser así, este sería el desenlace de una historia que tiene como protagonista a la única congresista mujer electa por La Libertad.

Blindaje

Los cuestionamientos por la protección que ha recibido la congresista no solo apuntan al Parlamento, sino también al partido fundado por César Acuña. Como se sabe, Magaly Ruiz usó esta agrupación para ser regidora en La Esperanza y luego postular al Congreso de la República.

Óscar Acuña Peralta, coordinador regional de APP, conversó con Diario Correo y aseguró que, efectivamente, Magaly Ruiz todavía tiene el respaldo apepista pese a los últimos acontecimientos.

“Políticamente, la estamos respaldando. La decisión política del partido ha sido de respaldar a la congresista Magaly. De la parte legal ya se encargará el Poder Judicial, ahí nosotros no tenemos nada que ver”, manifestó.

Más cuestionamientos

El congresista de la República Diego Bazán Calderón, por su parte, precisó en N60 que el caso ya no podría ser revisado por la Comisión de Ética Parlamentaria. No obstante, al existir una nueva versión en este delicado caso, sí se vería en la de Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

“Congresistas miserables que recortan sueldo (a sus trabajadores) deberían ser desaforados”, sostuvo el parlamentario.