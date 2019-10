Mamani a invasores de Tarapoto: Invadan el terreno del Estado, pero no el mío

Síguenos en Facebook

El fujimorista Moisés Mamani confrontó a un grupo de invasores en Tarapoto, a quienes les dijo que uno de los terrenos que pensaban ocupar era de su propiedad desde hace seis años.

El video que fue difundido esta mañana a través de redes sociales muestra a Moisés Mamani presentándose ante los invasores asegurando que les daba una hora para desocupar la zona antes de que llame a la policía o al Ministerio Público.

“Este terreno ha sido trabajado hace más de 6 años. Es mi propiedad y no estoy para vender. En absoluto. Que digan que yo voy a vender, algo por el estilo. No. Fuese del Estado, hay terrenos del municipio, hay otros lugares. Invadan ustedes [...] Hay terrenos del municipio, invadan ahí. Cojan, agarren, está en sus derechos, pero este terreno es propiedad mía de hace seis años. Está en registros públicos”, dijo.

Recordó que él es un “excongresista” pero que el terreno en cuestión en Tarapoto lo adquirió con dinero de sus negocios antes de llegar al Parlamento.

“Muchos me conocen, soy excongresista. No vayan a decir que es de hace seis meses, que he comprado porque he robado dinero. No. Son seis años, antes de ser congresista. Plata bien venida, de mis negocios. Ese es mi dinero”, aseguró.

Mamani, antes de retirarse, le dio una hora a los invasores para que dejen el lugar, indicándoles que “no se metan en problemas” porque si llamaba a las autoridades iban a ser denunciados y encarcelados.

“Yo no quiero actuar con fuerzas políticas, con la fiscalía. Entonces, simplemente pido a todos, retírense de buena manera, nada más [...] No se metan en problemas. Viene la fiscal y los va a detener, les va a denunciar y va a haber problemas y van a ir cada uno a la cárcel. Averigüen con sus abogados”, acotó.

Moisés Mamani, integrante de la bancada Fuerza Popular, fue suspendido por un plazo de 120 días por votación en el pleno el 4 de setiembre. Esto, por recomendación de la Comisión de Ética, la cual consideró que había mentido en su hoja de vida y consignado datos falsos en documentos del Estado. El 30 de setiembre, antes que se cumpla su sanción, el Congreso fue disuelto por el presidente Martín Vizcarra.