La Fiscalía de la Nación tendrá un nuevo titular a partir de mañana. La decisión se tomará en la Junta de Fiscales Supremos (JFS) luego que, el 16 de marzo pasado, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) confirmara la destitución de Delia Espinoza.

La ahora exfuncionaria, que ostentaba la titularidad de la institución, venía siendo reemplazada por Tomás Gálvez desde su suspensión ordenada previamente por la JNJ en septiembre de 2025.

En detalle

Gálvez asumió como fiscal de la Nación Interino el 22 de septiembre del año pasado, cargo que desempeña hasta ahora. Durante su gestión, destacaron medidas como la desactivación de cuatro equipos especiales —entre ellos el Equipo Especial Lava Jato— y la creación de una comisión especial para elaborar una nueva Ley Orgánica del Ministerio Público, cuyo proyecto ya se tiene listo.

El fiscal supremo podría ser oficializado en el cargo o ser reemplazado por alguno de sus cuatro colegas: Zoraida Ávalos, Luis Arce, Patricia Benavides y Juan Villena. Los dos últimos, voceados como las primeras opciones. Sin embargo, todo depende de los votos que consiga cada uno.

Tanto Benavides como Villena ocuparon el cargo de fiscal de la Nación, aunque en distintas condiciones. La primera salió del cargo el 6 de diciembre del 2023 tras una suspensión impuesta por la anterior gestión de la JNJ, en el marco de un proceso penal que desencadenó en la detención de sus asesores (Operación Valkiria). Por ello, Villena la sucedió en el puesto, pero solo de forma interina.

Luego asumiría Espinoza. Esta, ya como fiscal de la Nación, tras la disposición de una nueva JNJ por reponer a Benavides en el puesto, dilató la reincorporación. Esto conllevaría a su suspensión y luego a su destitución.