La ex procuradora ad hoc Katherine Ampuero admitió que hubo una conversación con la nueva ministra de Justicia y Derechos Humanos, Delia Muñoz, pero aclaró que no hubo ninguna propuesta formal.

En Canal N, consideró “muy grave y nefasto” lo revelado por el procurador general del Estado, Daniel Soria, quien afirmó que la nueva titular del Minjus le indicó que el nuevo Gobierno planea desistir de la demanda competencial ante el Tribunal Constitucional (TC) sobre la vacancia.

“Hubo una conversación con la ministra, no hubo ningún pedido en concreto, menos aún un condicionamiento y un pedido de desistimiento de contienda de competencia, con lo cual me parece muy grave y nefasto lo que ha señalado el procurador general Daniel Soria”, expresó.

No obstante, Ampuero dejó en claro que no piensa asumir ningún cargo mientras no se garantice la independencia de las procuradurías.

“Katherine Ampuero jamás va a asumir un cargo mientras no se le garantice la autonomía e independencia y de las procuradurías. Mientras este escenario no esté debidamente garantizado, para mí esto no es una opción”, acotó.

Como se recuerda, el procurador general del Estado, Daniel Soria, reveló que la nueva ministra de Justicia, Delia Muñoz, le pidió su renuncia y que su posible reemplazante en el cargo sería Katherine Ampuero.

Indicó que Muñoz le explicó que se quiere realizar una nueva estrategia procesal en el caso del proceso competencial ante el Tribunal Constitucional (TC) sobre la vacancia presidencial que se va a ver el miércoles 18 de noviembre.

“Luego de una deliberación vía remota, hemos decidido no renunciar a nuestros cargos, ni yo ni los dos miembros del Consejo Directivo porque creemos que este sistema garantiza una autonomía y ésta tiene que preservarse”, sentenció.