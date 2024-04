El magistrado de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Aldo Vásquez, que nuevamente fue inhabilitado por decisión del Tribunal Constitucional (TC), señaló que dicho fallo es “insólito y absolutamente inédito”, y calificó a la medida como un triunfo de un sector del Congreso que buscaba apartarlo de ese organismo constitucional autónomo.

El último jueves, el Tribunal Constitucional resolvió restablecer la inhabilitación de los magistrados Aldo Vásquez e Inés Tello de sus cargos en la Junta Nacional de Justicia, la cual fue dispuesta por el Congreso, el pasado 7 de marzo.

Y es que la sanción del Parlamento había quedado suspendida por la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, hasta que se emita una resolución definitiva, en última instancia.

Así, el TC dispuso declarar fundada en parte la solicitud de medida cautelar formulada por el Congreso, y suspendió el fallo del Poder Judicial, medida a la que Aldo Vásquez considera “injustificada” y que no tiene precedente en la historia, pues “no se puede encontrar una medida cautelar contra otra medida cautelar, la cual ha sido dictada además, en un proceso en el que no somos parte y no hemos tenido el derecho a la defensa”.

“No hemos sido notificados, nosotros no somos parte en este proceso. Se toman decisiones que atañen a nuestros derechos fundamentales sin que tengamos siquiera oportunidad de ser parte en el proceso. Lo curioso es que hemos escuchado a un integrante del TC argumentar justamente su decisión en el hecho que no haya sido escuchado el Congreso cuando se abocó a nuestro favor la medida cautelar en el Poder Judicial”, indicó.

El inhabilitado miembro de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) consideró en Canal N que con el fallo del Tribunal Constitucional “se nos ha desprotegido de manera injustificada”, usando “argumentos totalmente deleznables” para darle la razón al Congreso.

“Se usan argumentos en la resolución del TC, y lo digo con el mayor respeto institucional, pero que resultan totalmente deleznables. Señalar que uno de los magistrados de la sala que concedió la medida cautelar a nuestro favor debe pasar por un proceso de ratificación, eso es evidente. Todos los magistrados del país deben pasar por proceso de ratificación y esa no es causal ni de inhibición ni de recusación de un magistrado. En esa lógica, ningún magistrado podría ver un tema de la JNJ”, incidió Aldo Vásquez.

“Enorme daño a la institucionalidad del país”

Además, refirió que la medida del TC es inédita y convierte en irreversible el daño a la institucionalidad del país. “El daño que se causa con esta decisión es enorme, no solamente a la persona, sin embargo el daño a la institución corre el riesgo de ser irreversible”, dijo.

Aldo Vásquez subrayó que si la Si la JNJ no tiene quórum, cualquier medida que haya dispuesto se diluye.

No obstante, precisó que aun están pendiente la demanda que presentaron tanto él como Inés Tello contra la decisión del Congreso.

