El expresidente Manuel Merino de Lama rompió su silencio y comentó acerca del proceso de vacancia que terminó por alejar de la presidencia de la República a Martín Vizcarra. La noche del lunes 9 de noviembre se alcanzaron 105 votos, con lo cual se logró superar los 87 requeridos como mínimo.

En entrevista a Expreso, Merino sostuvo que un factor clave para que los parlamentarios decidan votar por la vacancia de Vizcarra fue su pasado político, el cual, considera el expresidente del Congreso, está protagonizado por la traición.

“ Creo que los congresistas entendieron que Vizcarra era un traicionero , porque había traicionado a toda su gente de confianza, acuérdese que traicionó a Pedro Pablo Kuczynski, a Keiko Fujimori, a su trabajadores, al final traiciona al ministro de Agricultura. Seguramente han dicho es un traicionero y cuando vieron que había votos para vacarlo, lo hicieron”, manifestó.

No obstante, sostuvo que no creía que se alcanzarían los votos para alejar a Vizcarra Cornejo del más alto cargo público y que, en caso de haberlo sabido, habría tenido más rapidez en la labor con sus ministros.

“Si hubiera sabido que iban a vacarlo yo hubiera estado con mis ministros para entrar. Las dos veces que fui a los servicios higiénicos, las dos veces me siguió (Francisco) Sagasti para preguntarme y yo decía que no alcanzaban los votos y él me dijo que tenía contabilizado 83. Yo le decía que no creía que iban a vacarlo y él me respondió “espero que sea así”, comentó.

En cuanto a la conformación de su gabinete, es conocido que el expresidente del Consejo de Ministros, Ántero Flores-Aráoz, deseaba que Pilar Mazzetti continuara al frente del Ministerio de Salud. No obstante, no aceptó la propuesta.

“Inclusive cuando hemos querido conformar el gabinete llamamos a Pilar Mazzetti para que asuma como ministra de Salud y tener una continuación en el tema de la pandemia, pero Ántero Flores-Aráoz me dijo que Mazzetti le había dicho que no podía aceptar ser ministra de mi gobierno porque dije que había fracasado en el manejo de la pandemia”, añadió.

