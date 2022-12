Maraví aboga por libertad de Castillo.

Con megáfono en mano y ante dirigentes del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (Fredepa), el exministro de Trabajo Iber Maraví afirmó que la lucha todavía no ha terminado y que “no se debe dar por sentado” que “no hay nada que hacer” sobre la situación del expresidente Pedro Castillo, quien cumple prisión preventiva tras intentar dar un golpe de Estado el 7 de diciembre.

La grabación -difundida en redes sociales- también muestra a Maraví afirmar a los presentes que la propuesta de adelantar las elecciones es de sectores de derecha.

“Lo que quiero decir con esto es que todavía no ha acabado la lucha, que todavía no debemos dar por sentado que Pedro Castillo ya fue, que no hay nada que hacer, como algunos están soñando. Como dicen algunos que la salida es nuevas elecciones, la derecha quiere nuevas elecciones compañeros...”, exclamó Maraví en medio de arengas y con un fondo en tela roja con la frase: “Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho”.

Durante su paso por el Gabinete, Maraví fue vinculado a Sendero Luminoso tras darse a conocer declaraciones de senderistas que testificaron sobre la participación del exministro de Castillo en reuniones y atentados.

DETALLE. En el citado video también se aprecia a Rocío Leandro Melgar, presidenta del Fredepa, una organización de extrema izquierda que sería manejada por el Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), brazo político de Sendero Luminoso.

El Fredepa, asimismo, convocó a diversos colectivos y organizaciones sociales a un paro nacional que comenzaría hoy.