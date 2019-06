Marco Arana: Se ha generado sobreexpectativa sobre las reformas políticas

Síguenos en Facebook

El congresista del Frente Amplio, Marco Arana, consideró negativo una eventual presentación de una tercera cuestión de confianza del jefe de Estado, Martín Vizcarra, al Congreso de la República por la aprobación de las reformas políticas.

En diálogo telefónico con Agenda Política de Canal N, indicó que los proyectos de ley remitidos por el Ejecutivo se están debatiendo en la Comisión de Constitución, debido a lo cual, no habría motivo para presentar una tercera cuestión de confianza.

"Andar de cuestión de confianza en cuestión de confianza, no ayuda. Por el contrario, las reformas que se han planteado están en camino, el Frente Amplio no las comparte por eso votamos en contra. Creemos que hay varias contradicciones en sí mismas, creemos que no hacen parte de una reforma integral", mencionó.

Luego, Marco Arana estimó que la reforma política no resolverá los diversos problemas del sector como la corrupción.

"Creo que se ha generado una sobreexpectativa (sobre la reforma política) que esto resolverá los problemas corrupción, no será así", remarcó.

Además, recordó que la última reforma se aprobó en el 2015. "Después de cuatro años otra reforma, seguramente en el 2022, 2023 habrá otra reforma", añadió.

El último sábado, el ex integrante de la Comisión de Alto Nivel para la reforma política, Martín Tanaka, mencionó -en diálogo con Radio Nacional- que de no aprobarse esos dictámenes en el Legislativo al 25 de julio, el presidente Martín Vizcarra podría presentar una nueva cuestión de confianza.