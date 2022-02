La congresista Margot Palacios (Perú Libre) presentó una denuncia constitucional contra la presidenta del Parlamento, María del Carmen Alva (Acción Popular), y otros 9 legisladores por reunión donde se habría tratado la vacancia del presidente Pedro Castillo.

La acusación fue presentada por infracción a los artículos 102°, 112°, 113°, 114° y 117° de la Constitución Política y por inconductas tipificadas en los artículos 108°-A, 317° y 349° del Código Penal.

La denuncia también incluye a Patricia Juárez y Hernando Guerra García (Fuerza Popular); Jorge Montoya y Alejandro Muñante (Renovación Popular); y Norma Yarrow y José Williams Zapata (Avanza País).

Finalmente, a Carlos Anderson (Podemos Perú), Lady Camones (Alianza para el Progreso) y José Arriola Tueros (Acción Popular). La denuncia se basa en la reunión celebrada en el hotel Casa Andina Premium de Miraflores y que fue revelada por el semanario “Hildebrandt en sus trece”.

“De los hechos relatados se desprende que un grupo de congresistas y de personas externas al Congreso, con la participación decisiva de la Presidente del Congreso, María Alva Prieto, se reunieron el 09/02/2022, fuera de la sede del parlamento, en el hotel ‘Casa Andina Premium’, ubicado en el distrito de Miraflores – Lima, con la finalidad de discutir y acordar la realización de cambios constitucionales con el propósito de dar una apariencia de legalidad a un propósito que se hizo evidente desde junio de 2021: que fue el de impedir que se proclame a Pedro Castillo como ganador del proceso electoral de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2021; luego, el propósito fue el de impedir su juramentación; seguidamente, el de dificultar la conformación de sus sucesivos gabinetes ministeriales; y de vacarlo, suspenderlo u obligarlo a renunciar al cargo de Presidente de la República”, señala el documento.

Palacios alega que dicha reunión se trataría de una “acción conspirativa en contra de un gobierno legalmente elegido” y contra el cual se viene impulsando “ilegalmente” la salida del presidente Pedro Castillo, pero “dándole una apariencia de constitucionalidad, legalidad, legitimidad y necesidad nacional”.

La congresista de Perú Libre también afirma que los denunciados habrían cometido los presuntos delitos de homicidio calificado por la condición de la víctima, organización criminal y conspiración para una rebelión, sedición o motín.

Cabe indicar que el documento fue presentado ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento, tras lo cual Margot Palacios pidió que se le dé el respectivo trámite de ley.

En la grabación difundida en las redes sociales, se escucha a la titular del Parlamento hablar con un interlocutor desconocido diciendo que si la atacan a ella, perjudican al Congreso.

“O sea, se van a quedar sin medio de comunicación porque he hablado con expertos y no hay duda que el plan Cerrón ya está y (Pamela) Vértiz, no lo puedo creer que el domingo le he dado a Vértiz antes que a Cuarto Poder. Me he pelado incluso porque me he ido a canal 9″, se le oye decir a Alva Prieto.

Según el semanario, la presidenta del Congreso estaba reclamando por la difusión de un informe sobre los reclamos que hizo la alcaldesa de Ocoña, Marilú Gonzalez, por la agresión verbal que sufrió por parte de María del Carmen Alva en el Congreso.

Esta reunión habría sido para que los legisladores evalúen acciones y cuenten votos para sacar del cargo al presidente de la República, Pedro Castillo.

MIRA AQUÍ: Regístrate gratis AQUÍ en nuestro boletín CORREO HOY y recibe las noticias que te interesan en tu correo electrónico

VIDEO RECOMENDADO

Fiscalía allana Palacio de Gobierno e inmuebles de Karelim López y Hugo Chávez Arévalo