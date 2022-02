El congresista Guido Bellido (Perú Libre) consideró que la presidenta del Parlamento, María del Carmen Alva, (Acción Popular), “no puede estar chismoseando” respecto a la existencia de un supuesto plan del exgobernador regional de Junín Vladimir Cerrón para cerrar los medios de comunicación.

En declaraciones a los periodistas, señaló que quizás Alva Prieto “debe tener pruebas” sobre lo que dijo, tras la difusión de un audio en el semanario “Hildebrandt en sus trece” y que en su momento, cuando se esclarezcan los hechos, las presentará.

“No (es cierto que exista un plan de Vladimir Cerrón para tomar los medios). En la esquina escuchamos un chisme y no vamos a generar noticia de ello. Hay que preguntarle a la presidenta a qué se refiere con eso, qué está hablando, qué documentos, qué informes tiene porque no puede estar chismoseando, ella es presidenta del Congreso, no cualquier persona”, subrayó.

Declaraciones del congresista Guido Bellido. (Video: Canal N)

Como se recuerda, María del Carmen Alva es protagonista de un audio difundido por el semanario “Hildebrandt en sus trece”, donde se le oye quejarse por la difusión de un informe sobre ella en un canal de televisión al cual le brindó una entrevista.

En la grabación, difundida en redes sociales por el autor de la nota, se escucha a la titular del Parlamento hablar con un interlocutor desconocido diciendo que si la atacan a ella, perjudican al Congreso.

“O sea, se van a quedar sin medio de comunicación porque he hablado con expertos y no hay duda que el plan Cerrón ya está y (Pamela) Vértiz, no lo puedo creer que el domingo le he dado a Vértiz antes que a Cuarto Poder. Me he pelado incluso porque me he ido a canal 9″, se le oye decir.

Según el semanario, la presidenta del Congreso estaba reclamando por la difusión de un informe sobre los reclamos que hizo la alcaldesa de Ocoña, Marilú Gonzalez, por la agresión verbal que sufrió por parte de María del Carmen Alva en el Congreso.