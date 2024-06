El ministro de Educación, Morgan Quero, fue consultado respecto a sus declaraciones que desataron las críticas de diversos sectores, luego que calificara como posible “práctica cultural” las violaciones sexuales contra niñas awajún.

“En mi primera parte de la declaración yo rechazo contundentemente la violación y amenaza que atenta contra la integridad física de niños. Y como hay algunas personas que argumentan sobre las prácticas culturales en relación con las poblaciones originarias”, mencionó para Canal N.





Evita disculparse

El titular de la cartera de Educación continuó: “Me niego a estigmatizar a nuestros pueblos originarios sobre esos procedimientos”.

Al ser confrontado sobre sus declaraciones y el rechazo de las mismas por parte de varios sectores del país, Morgan Quero se negó a expresar disculpas. “No tiene nada que ver eso que yo he dicho con una ofensa a nadie”, dijo.

En otro momento, trató de desviar el tema y dijo que por 14 años hubo olvido e impunidad para las poblaciones agraviadas. “Quiero pedir disculpas a las personas y familias que han sido víctimas de un abuso sexual sistemático a lo largo de 14 años de olvido e impunidad”, expresó.

Así también, detalló que durante su gestión, en Lima, se han separado a 228 docentes que tienen sentencias por terrorismo, violación y homicidio. Sin embargo, no dio cuenta sobre las acciones que se hacen en otras partes del país para evitar abusos de estudiantes.

Como se conoce, Rosemary Pioc, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún, informó que desde 2010 se han registrado 524 denuncias formales de abuso sexual contra docentes en Condorcanqui, región Amazonas, y que esta situación ha sido conocida por la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Condorcanqui 302, pero solo 111 profesores han sido separados de sus cargos.

El ministro ha recibido varias críticas por sus desafortunadas declaraciones. La Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas (ONAMIAP) expresó su indignación por ello, resaltando que utilizar la cultura como justificación para estos crímenes es muy grave. ONAMIAP también resaltó la falta de acceso a servicios de salud adecuados y culturalmente pertinentes para las víctimas, lo cual agudiza su vulnerabilidad.





Piden su renuncia

A pesar de las explicaciones de su sector a través de un comunicado, muchas voces piden la renuncia del titular del Minedu. “No es solamente lamentable lo que ha dicho, yo lo condeno. ¿Si el ministro de Educación no defiende al alumnado de esa zona quién lo va a hacer? Lo más oportuno es que el señor Quero deje el cargo y por decoro debería renunciar porque no está en consonancia con lo que ese puesto requiere”, señaló a Correo la exministra de la Mujer, Rosario Sasieta.

Por su parte, la congresista Flor Pablo (No Agrupado) también pidió la renuncia del ministro: “Es indignante y vergonzoso que el ministro de Educación justifique estos actos de violación como una práctica cultural… Presidenta Boluarte, evite una interpelación más exigiendo la renuncia del señor Morgan Quero”, escribió en X.

En tanto, el exviceministro de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación, Guillermo Molinari, dijo que el ministro Quero está desinformado y le sugirió que se apoye en sus asesores bilingües de la zona. “Es falso que dentro de la comunidad se vengan dando este tipo de comportamientos y se está cayendo en un craso error. Me parece muy ligero se comentario sobre las costumbres culturales en la zona y los asesores que trabajan en el tema intercultural bilingüe rural podrían informarle que el acoso sexual no solo existe en las zonas amazónicas, también ocurre en colegios privados y públicos de Lima”.





