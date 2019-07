Mario Vargas Llosa calificó de dictador mediocre a Nicolás Maduro

Síguenos en Facebook

El reconocido escritor Mario Vargas Llosa sorprendió una vez más a sus seguidores cuando se refirió a Nicolás Maduro, quien se aferra al poder, en momentos que la mayoría de venezolanos reconocen a Juan Guaidó como presidente interino.

En la 24° edición de la Feria Internacional del Libro en Lima 2019, el premio Nobel de Literatura de 2010 calificó de dictador mediocre al sucesor de Hugo Chávez.

"La mediocridad horrible de dictadores como (Nicolás) Maduro ha traído este cataclismo en Venezuela que no se ha visto en América Latina", manifestó.

"Estos dictadores mediocrizados representan una época que se cierra en la región porque son excéntricos a la realidad de América Latina", agregó.

Durante un coloquio con el escritor nicaragüense, Sergio Ramírez, sobre "Los paraísos narrativos de América Latina", Vargas Llosa también preguntó lo siguiente al público del auditorio de la feria.

"¿Qué sería preferible para el Perú: no tener presidentes ladrones, sino presidentes honestos, honrados, como los suizos que no saben ni siquiera quién es el presidente de Suiza, y no producir novelas buenas?, eso sería realmente trágico para nosotros", mencionó.